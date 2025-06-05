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呂秋遠私生子風波！性行為後18天內「驗孕棒就能驗出？」 ICU醫師解惑

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
網紅律師呂秋遠近期捲入私生子風波。 圖／取自呂秋遠臉書
網紅律師呂秋遠近期捲入私生子風波。 圖／取自呂秋遠臉書

網紅律師呂秋遠近期深陷私生子風波，他先於五月底PO文指稱，自己遭生母林沄蓁設局，6月2日林沄蓁開直播反擊，否認主動追求呂秋遠，性行為後18天會去驗孕，主要是因為身體出現異狀，並非是有計畫懷孕。而性行為後18天是否能驗出懷孕，Icu醫生陳志金於臉書粉專分享，直指「理論上可以驗得出來」。

陳志金指出，最近應該不少人在查詢「18天可能嗎？」據相關的研究資料顯示，兩個單套的染色體相遇後10天，就可以在尿液中驗出hCG（人類絨毛膜促性腺激素），因此，第一次「該來沒來」的日子，理論上就可以驗得出來。

據國健署的衛教資料顯示，通常性行為發生10天，即懷孕一周以上，受精卵就會形成胎盤，並分泌胎盤荷爾蒙，荷爾蒙會進入血液、尿液中，當該激素到達一定濃度時，可以由尿液檢驗出。

國健署提醒，發生性行為後，女性如果當次月經沒來，即有懷孕的可能性。坊間販售的驗孕試紙或是驗孕棒，是使用石蕊試紙或廣用試紙，檢測尿液中的激素含量，超過一定濃度，試紙就會呈現兩條線。

但尿液中的激素含量，容易受到子宮外孕或葡萄胎的因素的干擾，若要確認是否懷孕，仍建議自行驗孕後，至專業的婦產科醫生透過超音波、心跳探測等專業檢驗。

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