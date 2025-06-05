台鐵6月23日漲價同步推花東優惠 設專屬窗口「一站式專人服務」

凍漲30年的台鐵票價將於23日漲價，平均漲幅26.8％，引花東反彈，台鐵推出「花東會員優惠措施」，點數回饋最多享95折，但許多長者憂心不會使用，台鐵公司宣布，花蓮、台東間各車站皆設有專屬窗口，申辦可一站式完成。

設籍花蓮、台東居民6月23日起加入台鐵會員，搭乘起訖任一站位於和平至大武間對號列車，即享有假日點數3倍送，平日點數5倍送回饋。

因應花東有數位落差的居民，台鐵表示，加入會員有2種管道，首先是可臨櫃加入會員，即日起花蓮、台東各車站均設有專屬窗口，專人服務一站辦到好，只要出示有效身分證明，由站務人員協助，可輕鬆申請和享優惠，長輩及較不方便的旅客都能快速加入。

另一個則是透過APP或網路註冊，台鐵表示，民眾可下載「台鐵e訂通」APP，或上台鐵官網會員專區，填寫基本資料即可註冊，還能隨時查詢點數、預訂車票、掌握行程資訊。

至於會員點數使用也有2管道，台鐵說，方式一為臨櫃購票折抵，旅客購票時出示身分證字號，即可使用點數折抵票價；方式二則是網路訂票折抵，民眾透過網路訂票付款前點選「使用點數折抵」，系統自動計算票價，輕鬆結帳。