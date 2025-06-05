腸病毒進入流行期 部桃兒科：出現這些症狀應立即就醫

衛福部桃園醫院提醒家長，腸病毒進入流行期，務必提高警覺，雖然多數孩童感染腸病毒後可自然痊癒，但仍有少數可能發展為重症，若未及時就醫，恐釀成無法挽回的後果。

桃園醫院小兒科部主任李倩瑜指出，腸病毒感染初期症狀常見為發燒、口腔潰瘍、水泡或手腳出疹，但若孩子出現持續性嘔吐、異常嗜睡或驚嚇反射變得明顯等現象，家長應格外留心，這些都是腸病毒重症的早期警訊，應立刻送醫評估，避免延誤治療時機。

李倩瑜也說明，目前市面上已有腸病毒71型疫苗，能有效預防腸病毒71型所引起的重症案例，但該疫苗僅涵蓋單一型別，無法保護其他病毒型別感染，因此仍須做好日常防護。她特別提醒，使用酒精搓手無法完全消滅病毒，正確的作法是以肥皂和清水徹底搓洗雙手，尤其是如廁後與進食前，更應確實執行。

為防範病毒傳播，李倩瑜呼籲家長與照顧者落實防疫日常，包括保持手部清潔，避免孩童帶病上學、避免前往人潮擁擠的場所，以及當家中有成員感染時，應盡量隔離，避免病毒擴散，外出時配戴口罩也有助於降低飛沫傳播風險。

李倩瑜提醒，腸病毒傳染力強、潛伏期短，加上幼童免疫系統尚未成熟，是最容易感染的高風險族群。家長若發現孩子出現疑似重症表現，應盡速就醫診治，守護健康不能等。