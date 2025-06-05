快訊

網紅饅頭媽再捲小三疑雲！正宮女友怒控男方劈腿 深夜發文澄清「她不知情」

YouTube又改！超便宜Premium Lite會員方案也加入廣告 付錢也沒用

川普全面禁止12國人入境美國、各國原因曝光 另有7國受部分限制

聽新聞
0:00 / 0:00

今「芒種」新竹以南、花東午後強降雨 未來1周全台熱爆

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天午後雨勢還是會比較強，新竹以南、花東地區留意局部大雨及短延時強降雨現象。本報資料照片
今天午後雨勢還是會比較強，新竹以南、花東地區留意局部大雨及短延時強降雨現象。本報資料照片

今天是24節氣「芒種」，中央氣象署預報員官欣平表示，今天午後雨勢還是會比較強，新竹以南、花東地區留意局部大雨及短延時強降雨現象。未來幾天以午後雷陣雨狀況為主，看風向而定；中南部周日之前清晨、上午有一小段降雨，後續降雨比較偏花東地區。周六晚間開始到周日金馬地區可能有霧或低雲影響能見度。

未來1周的天氣表現，官欣平表示，鋒面的影響會逐漸退去，不過對台灣來說，環境開始轉成偏西南風、南風、東南風，其實比較偏向花東、南台灣降雨機率，比其他地方高一些，特別在夜間、清晨。

官欣平表示，昨天鋒面影響台灣期間，主要降雨區落在南投、台南，降雨量質比較高，蘭嶼24小時累積雨量來到167.5毫米。和以往相比，整個山區和南台灣影響比較大，東半部降雨量質比較廣泛一點。

今天天氣，官欣平表示，台灣附近雲量仍相對偏多，整個鋒面已經移到巴士海峽位置，不過台灣附近吹偏西南風，東半邊還是有些東風情形，所以中南部外海有些風上合流，不斷有些對流移入台灣地區，今天上午西半部天氣還是相對不穩定，除了北部地區有些降雨，中南台灣還是有對流不斷移入過來。清晨至上午澎湖、南台灣仍有短時間比較強的降雨，下午到晚間會逐漸趨緩。

今天降雨趨勢，官欣平表示，今天鋒面位於巴士海峽，主體降雨在整個西半部。下午之後比較顯著的降雨還是以新竹以南、花東、山區，特別是有陣雨或雷雨，中午過後降雨可能比較強一些，注意短延時降雨或局部大雨情形。至於澎金馬還有降雨狀況，澎湖降雨比較劇烈一點，甚至有雷雨發生。

官欣平表示，這樣的情況上午、下午差不多，夜間雨勢緩和，甚至金馬多雲可透光。晚間西半部偶爾還是有降雨出現，東半部今天夜間開始還是有對流發生。

未來1周天氣趨勢，官欣平表示，台灣附近開始吹南風型態，明天、後天南風逐漸轉成西南風，中南部可能有些影響。下周一、周二高壓逐漸增強，風向變得比較偏向東南風，花東地區天氣可能比之前容易降雨。菲律賓一帶逐漸建立低壓系統，下周之後也要密切觀察南邊海域的熱帶系統發展狀況。

未來1周降雨趨勢，官欣平表示，明天水氣還是比較多，降雨範圍在午後以後、特別在山區比較多一點。清晨上午期間，在明天至周日都是偏南風和西南風，所以中南部清晨、上午海陸風幅合作用，比較容易出現一些降雨，午後雷陣雨現象也會比較明顯，最近幾天日夜變化比較明顯，容易降雨的地區都是西半部的山區。

官欣平表示，後續到下周三，隨著高壓增強慢慢靠過來，風場上變得偏向南風和東南風，花東、恆春半島開始有一些局部短暫降雨，至於中南部的清晨和夜間降雨在下周一之後逐漸緩和下來，各地午後都有雷陣雨現象。

未來1周溫度趨勢都是熱，官欣平表示，今天至下周留意高溫炎熱的情況，北部地區到後來溫度愈來愈高，達到35、36度高溫，中南部、花東溫度也是偏高，特別是山區、縱谷地區有一些比較高溫的狀況出現。

今天降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今天降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

鋒面

延伸閱讀

「甜點×動漫」聯名 新竹國際動漫節攜四家超人氣甜點

將擺脫梅雨鋒「新竹以南」防大雨 何時颱風生成關注下周熱帶擾動發展

短延時強降雨來了！中南部5縣市大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊

梅雨滯留鋒面+西南風 周二全台有雨西半部局部大雨

相關新聞

健保總額明年高推估出爐 邱泰源：基本上不會調漲保費

衛福部昨公布明年健保總額成長範圍，低推估為2.942%、高推估為5.5%。高推估數值為2018年以來新高，且與去年相同。...

專家指下周很可能有颱風生成 「不能排除會有接近台灣的機會」

今天是24節氣「芒種」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天的對流發展區域可能會比較偏...

首颱遲未出現 賈新興曝歐美預測：周日至下周五環境有利颱風生成

今年首颱遲未出現，近期是否有颱風生成可能？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin...

今「芒種」新竹以南、花東午後強降雨 未來1周全台熱爆

今天是24節氣「芒種」，中央氣象署預報員官欣平表示，今天午後雨勢還是會比較強，新竹以南、花東地區留意局部大雨及短延時強降...

旅館暗黑秘辛！前輩教熱水壺、浴缸清潔方式 菜鳥房務員超震驚

近日，一名網友於論壇Dcard發文，揭露旅館清潔的驚人內幕，引發網友熱烈討論。該網友以「經常去旅館的請注意！」為題，分享自己擔任房務員一週的所見所聞，內容令人不寒而慄。

中捷昨夜轉轍器故障延誤76分鐘 7天內全面接受退票

台中捷運綠線昨天晚上8時半許轉轍器的電源訊號斷路器故障，造成雙向列車延誤，經過搶修，76分鐘後恢復營運。中捷公司表示，已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。