今「芒種」新竹以南、花東午後強降雨 未來1周全台熱爆

今天是24節氣「芒種」，中央氣象署預報員官欣平表示，今天午後雨勢還是會比較強，新竹以南、花東地區留意局部大雨及短延時強降雨現象。未來幾天以午後雷陣雨狀況為主，看風向而定；中南部周日之前清晨、上午有一小段降雨，後續降雨比較偏花東地區。周六晚間開始到周日金馬地區可能有霧或低雲影響能見度。

未來1周的天氣表現，官欣平表示，鋒面的影響會逐漸退去，不過對台灣來說，環境開始轉成偏西南風、南風、東南風，其實比較偏向花東、南台灣降雨機率，比其他地方高一些，特別在夜間、清晨。

官欣平表示，昨天鋒面影響台灣期間，主要降雨區落在南投、台南，降雨量質比較高，蘭嶼24小時累積雨量來到167.5毫米。和以往相比，整個山區和南台灣影響比較大，東半部降雨量質比較廣泛一點。

今天天氣，官欣平表示，台灣附近雲量仍相對偏多，整個鋒面已經移到巴士海峽位置，不過台灣附近吹偏西南風，東半邊還是有些東風情形，所以中南部外海有些風上合流，不斷有些對流移入台灣地區，今天上午西半部天氣還是相對不穩定，除了北部地區有些降雨，中南台灣還是有對流不斷移入過來。清晨至上午澎湖、南台灣仍有短時間比較強的降雨，下午到晚間會逐漸趨緩。

今天降雨趨勢，官欣平表示，今天鋒面位於巴士海峽，主體降雨在整個西半部。下午之後比較顯著的降雨還是以新竹以南、花東、山區，特別是有陣雨或雷雨，中午過後降雨可能比較強一些，注意短延時降雨或局部大雨情形。至於澎金馬還有降雨狀況，澎湖降雨比較劇烈一點，甚至有雷雨發生。

官欣平表示，這樣的情況上午、下午差不多，夜間雨勢緩和，甚至金馬多雲可透光。晚間西半部偶爾還是有降雨出現，東半部今天夜間開始還是有對流發生。

未來1周天氣趨勢，官欣平表示，台灣附近開始吹南風型態，明天、後天南風逐漸轉成西南風，中南部可能有些影響。下周一、周二高壓逐漸增強，風向變得比較偏向東南風，花東地區天氣可能比之前容易降雨。菲律賓一帶逐漸建立低壓系統，下周之後也要密切觀察南邊海域的熱帶系統發展狀況。

未來1周降雨趨勢，官欣平表示，明天水氣還是比較多，降雨範圍在午後以後、特別在山區比較多一點。清晨上午期間，在明天至周日都是偏南風和西南風，所以中南部清晨、上午海陸風幅合作用，比較容易出現一些降雨，午後雷陣雨現象也會比較明顯，最近幾天日夜變化比較明顯，容易降雨的地區都是西半部的山區。

官欣平表示，後續到下周三，隨著高壓增強慢慢靠過來，風場上變得偏向南風和東南風，花東、恆春半島開始有一些局部短暫降雨，至於中南部的清晨和夜間降雨在下周一之後逐漸緩和下來，各地午後都有雷陣雨現象。