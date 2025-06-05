為疫苗交鋒 羅一鈞嘆「水果比蘋果」 蘇一峰今再度回擊

針對AZ疫苗副作用，北市聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰與衛福部疾管署副署長羅一鈞透過社群媒體、新聞稿舌戰不斷。

蘇一峰認為，我國認定的AZ疫苗發生率遠遠低於國外，羅一鈞則指出，蘇引述的統計是用國外「所有靜脈血栓」，比國內罕見的血栓併血小板低下症候群（TTS），就像是用「所有水果」跟「蘋果」相比，比較基礎完全不適當。

蘇一峰昨天先是在臉書提到「台灣人新冠疫苗副作用的發生率只有國外的百分之一不到，譬如AZ國外是十萬人就有幾例嚴重致死致殘的血管栓塞，台灣目前只認一例」。昨天傍晚疾管署首次發文澄清，總共有56例為接種AZ疫苗後，通報為疑似血栓併血小板低下症候群（TTS），並且有26例為接種AZ疫苗後出現TTS個案為具關聯性並核予救濟金。

昨天晚間，蘇一峰編修臉書貼文，移除「只認一例」，並且再度發文提到，根據「國際感染性疾病期刊」報告，施打AZ疫苗後血栓形成發生率為每百萬劑有280例。疾管署說目前有26例認定是AZ導致血栓，台灣認定的發生率只有百萬分之2.1。

晚間羅一鈞再度澄清，該論文是統計「所有靜脈血栓」發生率，包含常見的肺栓塞、深部靜脈栓塞、TTS、腦靜脈栓塞（CVT）等，不是僅針對先前澄清稿所指的TTS。因此拿所有靜脈血栓跟TTS發生率比，就像是用「所有水果」跟「蘋果」相比，比較基礎完全不適當。

若擴大的血栓定義作為比較基礎，截至2023年8月31日為止，血栓相關疾患中共計460件當中，300件為接種AZ疫苗後，因此估算通報率為每百萬劑19.8件。羅一鈞表示，但還是會得出「台灣比國外發生率低14倍」的結論，因為東方人的血栓發生率原本就遠低於西方人，是種族差異。

羅一鈞表示，黑人族群最容易靜脈栓塞的，白種人其次，西班牙裔再其次，而亞洲的黃種人則為最低。西方人發生血栓的機率，是黃種人的5至10倍。他也在個人臉書感嘆「大家都是醫界中人，請一起評評理。」

蘇一峰今早再度臉書指出「疾管署又澄清了！幫忙高調分析疾管署再拿出說，還有300名AZ疫苗導致的血栓有通報（只是疫苗藥害救濟不認定賠償）」由此推算，台灣人打AZ後產生血栓是百萬人之19.8，所以跟國外期刊打完AZ疫苗後產生血栓是百萬分之280，很接近了！

蘇一峰引用國外報導，AZ疫苗每百萬劑就有280例血栓病人，依照台灣接種數推估應有4、5千例，但是卻只有26例認定有藥害賠償，台灣認定太嚴格，對民眾利益損害重大。不只AZ疫苗，自己有不少病人打RNA疫苗不適，但都沒有得到政府認定的賠償，呼籲政府負起責任。