「超商花25元就中獎」15個千萬獎在哪？財政部下午公布統一發票中獎清冊

近日，一名網友於論壇Dcard發文，揭露旅館清潔的驚人內幕，引發網友熱烈討論。該網友以「經常去旅館的請注意！」為題，分享自己擔任房務員一週的所見所聞，內容令人不寒而慄。

2025-06-05 10:35