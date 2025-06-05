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「超商花25元就中獎」15個千萬獎在哪？財政部下午公布統一發票中獎清冊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
統一發票中獎示意圖。圖／AI生成
統一發票中獎示意圖。圖／AI生成

財政部賦稅署5日下午公布今年3-4月期統一發票中獎清冊，賦稅署初步統計中獎張數，1,000萬元特別獎共開出15張，200萬元特獎共19張，中獎發票不少為超商消費，這一期四大超商總共開出6張千萬特別獎，有民眾只花25元購買沖泡湯品，就幸運獲得大獎。

今年3-4月期統一發票中獎號碼已於今年5月25日開獎，1,000萬元中獎號碼為「64557267」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「64808075」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「04322277」、「07903676」、「98883497」。

領獎期間自今年年6月6日起至9月5日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

超商 統一發票

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