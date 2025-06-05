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健保總額明年高推估出爐 邱泰源：基本上不會調漲保費

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長邱泰源（右一）今天出席立法院財政委員會備詢前，被詢及明年是否調漲保費時回應，「基本上不會需要調高保費。」記者林琮恩／攝影
衛福部長邱泰源（右一）今天出席立法院財政委員會備詢前，被詢及明年是否調漲保費時回應，「基本上不會需要調高保費。」記者林琮恩／攝影

衛福部昨公布明年健保總額成長範圍，低推估為2.942%、高推估為5.5%。高推估數值為2018年以來新高，且與去年相同。衛福部長邱泰源去年不顧協商破裂，核定健保成長為高推估，曾引發爭議。他今天出席立法院財政委員會備詢前，被詢及明年是否調漲保費時回應，「基本上不會需要調高保費。」

邱泰源表示，健保總額高低推估出爐後，後續還有許多行政程序要處理，且健保財源也會浮動，「不敢跟各位確定，到底會不會需要再補充」，但基本上不會需要調高保費。依相關程序，健保總額成長率範圍，後續還需由國發會核定，經健保會協商後，最終才由衛福部長拍板核定。

台中榮總因健保個別醫院總額新制，被斷頭刪除3億餘元醫療成本，邱泰源說，健保署允許台中榮總醫療申報成長率達7.9%，中區平均僅6%，該院已獲最高成長率，且台中榮總今年第一季盈餘，仍比去年多出2億餘元，新制上路是希望落實分級醫療，讓每家醫院都扮演好角色，且別讓同仁太累，「醫學中心、地區醫院各自扮演好角色，對醫療體系會有更好呈現。」

另，新冠疫情升溫，各界關注防疫物資整備。邱泰源表示，國內「疫苗絕對夠」，還有300餘萬劑，抗病毒藥物還有45萬人份，過去疫情尖峰使用量為18萬人次，存量相對充足。快篩試劑因疫情升溫前，民眾不需要使用、不會購買，但衛福部在疫情升溫後，已請業者增產，並積極與四大超商、連鎖藥局、藥師公會、醫材公會聯繫，目前每周家用快篩生產量能達70萬劑，醫用快篩為10萬劑。

邱泰源指出，依業者生產情況推估，新冠家用快篩庫存，6月中可達預估染疫人數2倍以上，「可以完全補足」，且現在全力鋪貨，讓民眾能就近購買，民眾也可上食藥署官網，查詢哪些地方可買到快篩。

快篩試劑 台中榮總 健保總額

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