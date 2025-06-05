新冠升溫估6月底逾7千人重症 衛福部今天才開會應變

新冠疫情升溫，衛福部疾管署日前預估，截至8月底將有180萬人染疫，學者研判，光是截至6月底，國內就會有7千6百餘人染疫中重症須住院，呼籲國內儘早整備，否則醫療量能恐再受挑戰。不過，衛福部今天提交立法院財政委員會書面報告中提到，衛福部醫事司考量急性病人就診率上升，恐導致急診壅塞，今天將與疾管署等單位開會應變。

立法院社福及衛環委員會召委劉建國曾於5月28日質詢疾管署長莊人祥，莊表示截至8月底將有180萬人染疫。劉建國當時表示，染疫人數增加，恐讓國內醫療量能陷入黑暗期，要求衛福部1周內應提出應變措施。衛福部長邱泰源當時承諾，將積極設想解方。

不過，根據衛福部提供立法院財委會報告，衛福部醫事司考量疫情預估6月底7月初達高峰，恐導致急診壅塞，雖已啟動應變中心協助轉診分流，但6月5日才會與疾管署、地方政府衛生局、6區緊急醫療應變中心、14個急重症轉診網絡舉行會議，協助轉診分流。

衛福部醫事司每日監測急重症醫療量能，數據顯示近一周全國急救責任醫院急診就診人次約每日2萬1683 人，較上周每日2萬1050 人，增加每日633人；全國急救責任醫院加護病床空床數近一周平均為1639 床，顯示急重症量能「尚屬足夠」。

衛福部表示，為因應此波疫情，已於5月26日提醒各縣市衛生局注意轄區內待床情形，並強化院內病床調度機制，透過5月28日新冠聯繫會報，與衛福部疾管署、食藥署等相關司署，強化疫情現況及醫療量能等重要資訊交流與溝通，完善部內針對疫情因應作為之橫向聯繫。

衛福部指出，5月29日已向機構及醫師公會、診所協會等揭露疫情現況、趨勢及疫情注意事項，並積極協調各縣市衛生局及醫療院所強化院內病床調度機制，確保重症患者能獲得及時照護，同時呼籲民眾如有就醫需求，請優先至基層診所就醫，爭取治療時效。