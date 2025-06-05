整理包／飛機vs渡輪怎麼選？石垣島最強攻略包 吃喝玩樂一篇掌握

「YAIMA丸」號渡輪，預期9月啟航「基隆至石垣島」。圖／取自「YaimaLine」網站 日前傳出基隆直航石垣島渡輪即將開航，單程票價僅2,100元，引發外界熱議，也為國內外旅遊市場投下一顆震撼彈。這座距離台灣僅約一小時航程的日本離島，以湛藍海景、在地美食與迷人島嶼風光吸引遊客，儼然成為下一波熱門出國選擇。出發前，不妨先跟著聯合新聞網，快速認識這座「比台北市還小卻超好玩」的夢幻海島！

面積與地理：石垣島位於日本沖繩縣八重山群島，面積約222平方公里，略小於台北市（約271平方公里）。

島嶼面積：約222km²（石垣市行政區範圍約229km²）。

島上人口：約4萬5千人。

離島：石垣島周邊有多個離島，包括與那國島、西表島、竹富島等，適合進行跳島旅行，旅客可透過「石垣發船」跳島前往。

1.飛機

中華航空。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

中華航空：自2025年5月28日起至10月25日，每週三、六從台灣直飛石垣島，飛行時間約45分鐘，票價約8,916元起。

台灣虎航：預計於2025年7月17日開航，詳細資訊待公布。

2.船班

麗星郵輪：每年3月至10月期間，提供從台灣出發的定期航線，旅程為3天2夜，實際停留石垣島約6小時，因艙房類型、人數、出發日期和旺季/淡季等因素而異，約9,500元-28,600元不等。

YAIMA丸號：日本業者預告9月啟航「基隆至石垣島」定期渡輪，單程票價初估1萬日圓起（約新台幣2,100元），搭乘時間約7小時。台灣業者表示接近3000元較合理，詳細資訊待公布。

「YAIMA丸」號渡輪，預期9月啟航「基隆至石垣島」。圖／取自「YaimaLine」網站

公車：石垣島有9條公車路線，主要路線包括4號和10號，連接機場、港口、市區及主要飯店。

租車：建議持有國際駕照的旅客租車自駕遊覽，但需注意日本為右駕。

機車租賃：島上提供機車租賃服務，部分店家可能提供電動機車，建議提前查詢。

自然與海景類

川平灣

島上最著名景點，海水清澈翠綠，禁止游泳但可搭玻璃底船賞珊瑚、熱帶魚。

川平灣搭乘玻璃底船遊覽。聯合報系資料照／記者沈佩臻攝影

平久保崎燈塔

位於島最北端，可眺望大海與懸崖風光，是拍照與看日出的絕景地點。

玉取崎展望台

東海岸高處展望台，可俯瞰海岸線與山脈，適合拍攝壯麗景觀。

米原海灘

可浮潛觀賞珊瑚與熱帶魚，是人氣海灘之一。

底地海灘

相較寧靜、沙質細緻，適合親子戲水。

吹通川紅樹林

可搭獨木舟或立槳（SUP）探訪紅樹林生態，生態豐富。

名藏灣

沉靜海灣，有豐富鳥類與野生動物，喜歡拍自然生態者適合前往。

文化與宗教景點

石垣島鐘乳洞

全長約660公尺，有奇岩與鐘乳石、地底瀑布、神秘氛圍。

桃林寺

建於1614年，為八重山最古老的佛寺，周圍古樹環繞，氣氛莊嚴。

石垣市立八重山博物館

石垣市立八重山博物館。圖／取自Google Map

展出八重山地區的民俗文化與歷史。

宮良殿內

古代琉球貴族宅邸，保存良好，有日式與琉球混搭建築風格。

唐人墓

為紀念清朝籍苦力而建的紀念碑，融合中式風格與在地歷史。

親子與娛樂設施

石垣島天文台

有大型望遠鏡與解說，晴朗夜晚可觀星。

八重山民俗村

仿琉球古民家，體驗琉球音樂、穿著、編織等文化活動。

石垣市公設市場

可買到在地蔬果、特色伴手禮，也有簡易小吃攤。

石垣島鍋爐咖啡館 Boiler Cafe

老工廠改建的咖啡館，有復古風拍照區與文青商品。

購物推薦

AEON MaxValu（イオン マックスバリュ）石垣店

石垣島最大的超市連鎖，24小時營業，生活用品、生鮮食品、伴手禮一應俱全。

內部還有藥妝店、百元商店、麵包坊等，是當地人日常採購首選。

地址：沖縄県石垣市真栄里292-1

石垣島730 COURT（730コート）

位於市區中心，內有服飾、雜貨、藥妝與餐飲店，是觀光客容易逛到的複合式商場。

離巴士總站和石垣港不遠，交通便利。

地址：沖縄県石垣市大川1-730交差点

唐吉軻德 石垣島店（ドン・キホーテ）

唐吉訶德石垣島店。圖／取自Google Map

2023年開幕，是全日本最南端的唐吉訶德分店。

提供各類零食、藥妝、家電、雜貨，適合觀光客掃貨帶回台灣。

地址：沖縄県石垣市真栄里292-1（與MaxValu相同商業區）

YONEKURA PLAZA（米倉プラザ）

本地型的購物中心，內有餐廳、電影院與雜貨商店。規模不大，但具有在地風格。

地址：沖縄県石垣市登野城632-1

石垣島2天1夜自由行建議行程（適合搭飛機 or 夜航渡輪，市區為核心規劃）

📅Day 1｜抵達 → 市區巡禮＋夕陽海景

上午抵達石垣島 → 搭乘接駁或租車／租機車

中午午餐推薦：八重山そば處 來夏世（來夏世本店）在地風味石垣島麵必吃

下午川平灣（川平湾）｜必拍碧藍玻璃海＋玻璃船、➡ 租船體驗 or 漫步周邊小店

傍晚玉取崎展望台｜看夕陽＋眺望蔚藍海岸線

晚餐 石垣牛燒肉金城／炭火燒肉やまもと（提前預約）必吃A5級石垣牛

晚上石垣市公設市場 & Euglena Mall（ユーグレナモール）逛唐吉訶德、藥妝、紀念品

➡ 建議住在石垣市區，方便又熱鬧

📅Day 2｜離島跳島半日遊 → 返回台灣

早餐在市區咖啡館或飯店享用早餐

上午 跳島行程（選擇一島）

✔ 小浜島：純樸鄉村風

✔ 竹富島：星砂海灘＋水牛車

✔ 西表島：叢林秘境＋獨木舟體驗（時間充足者）

中午在離島或回程後吃簡餐（如八重山拉麵或飯糰）

下午 返回台灣

✔ 若搭渡輪可順道購物再登船

石垣島3天2夜自由行建議行程（適合搭飛機 or 夜航渡輪，市區為核心規劃）

📅Day 1｜市區巡禮＋打卡美景

上午 抵達石垣島 → 搭接駁 or 租車/租機車

中午來夏世石垣麵本店 or 明石食堂（在地人氣）

下午 川平灣（玻璃船體驗＋拍照）📍 米原海灘浮潛 or 玉取崎展望台看海景

晚餐 燒肉金城 or やまもと石垣牛（建議提前預約）

晚上 Euglena Mall＋唐吉訶德購物

➡ 推薦住市區飯店/旅宿

📅Day 2｜跳島探秘日

早餐市區咖啡館簡餐 or 飯店早餐

上午 跳島行程（建議提前預約）

✔ 竹富島：水牛車＋星砂海灘＋傳統紅瓦建築

✔ 或選 小濱島／西表島（探險系行程）

中午離島當地定食／返回石垣市區午餐

下午石垣島鐘乳洞 or 石垣市立八重山博物館（文化體驗）

晚餐ひとし本店 or まぐろ専門店ひとし（海鮮丼）

晚上海邊散步 or 泡湯放鬆（有些飯店提供浴場）

📅Day 3｜輕旅行＋最後採買

早餐 飯店早餐 or 市區人氣早餐店（例：パン屋PIRATES麵包店）

上午石垣港離島碼頭周邊漫遊＋輕購物📍 公設市場再採買特產／伴手禮

中午 午餐推薦：海人食堂 or 石垣島漢堡本舖

下午搭機 or 登船返回台灣（視交通安排略調整）