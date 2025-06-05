地球快撐不住了！盤點吞噬台灣的十大環境危機 E人、I人如何出手拯救？

氣候反常連環爆！南韓下雪、巴黎冰雹 地球在示警

你最近是不是也覺得，這個夏天有點「熱情」過頭？冷氣開到最強，還是熱得像被太陽親了一百遍；帶著口罩出門，還要擔心空氣品質讓鼻子過勞；早上和陽光玩自拍，下午卻被暴雨潑了一身。這些天氣怪象，通通都是地球在吶喊：「我真的撐不住了！」

氣候變遷不是電影情節，而是真實上演的全球大事，南韓百年一遇的四月雪，櫻花、雪花同框畫面雖然夢幻，但也讓人一時分不清季節；西班牙、葡萄牙大規模跳電，網路中斷、交通停擺，整個城市一夕之間按下暫停鍵；巴黎甚至在五月迎來「冰雹炸彈」，砸壞車輛也嚇壞民眾。

這些極端氣候事件不是偶然，而是地球狂按「求救鈴」的證據，但也正因如此，全球正悄悄掀起一場永續革命，從國際政策、產業作為，到每一位消費者，大家都在尋找與環境共生的可能。而台灣，也沒有缺席。

面對這股挑戰，統一超商選擇以行動回應地球的呼喚。從選用台灣在地、以友善耕作方式種植的稻米開始，守護稻田生態；再到全面導入節能設備與綠色門市設計，打造對環境更友善的零售空間。在世界環境日來臨前，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點「台灣十大環境危機」，你會發現，其實永續的理念，往往就藏在我們日常生活的細節中。

「環保MBTI人格」測驗結果TOP 3揭曉！

為了讓大家更貼近這些議題、產生共鳴，《網路溫度計DailyView》在今年4月推出「MBTI勇闖十關快問快答，拯救地球就靠你了」心理測驗，回答十題跟生活習慣、環保選擇有關的問題，就能測出你的環保MBTI人格+地球力分數！同時還能拿到專屬行動標語與綠行動挑戰，甚至找到你速配的搭擋，一起組隊拯救地球。

截至目前為止，已有超過一萬人參與本次測驗。結果顯示，最多人屬於ISTJ物流師（37%），其次為ISFJ守衛者（15%），第三至第五名則依序為ESTJ總經理（10%）、INFJ提倡者（8%）及ENFJ主人公（5%）。其中，ISTJ物流師的地球力分數為85分，擅長腳踏實地規劃，讓環保成為一種生活習慣；ISFJ守衛者則以87分領先，他們習慣從細節著手，默默守護環境；ESTJ總經理的地球力分數為83分，擅長透過組織管理和標準化流程，帶領團隊實踐綠色行動。

由此可見，許多人雖然不張揚，卻在日常生活中默默為環境努力。無論你是內向的「I人派」默默實踐者，還是外向的「E人派」熱血行動家，只要願意為地球付出，你就是拯救環境的重要功臣。

接下來，就讓我們一起關心「台灣十大環境危機」，正視問題、採取行動，攜手讓地球變得更可愛、更宜居！

《網路溫度計DailyView》

No.1 生態破壞

《網路溫度計DailyView》翻攝FB／Taipei Zoo 臺北市立動物園

苗栗通霄曾發生一起震驚當地的事件：一片石虎棲地在清晨突遭重機具強行開挖，目擊者親眼看見一隻石虎驚慌逃竄，跌入排水溝。牠雖倖存，卻再也回不到熟悉的森林。

一個物種的消失，牽動的可能是一整條生態鏈的崩壞；一座森林的倒下，失去的則是大自然調節氣候的能力。生態保育，絕不只是國家公園的責任—從山林濫伐、違法開發到外來種入侵，台灣的原生生態正面臨前所未有的威脅。石虎、台灣黑熊逐漸難覓蹤影，海底曾經繽紛的珊瑚礁，也在靜靜褪色。

所幸，越來越多企業正看見這場危機，選擇投入資源，從供應鏈、產品設計到綠色創新，積極尋找與環境共存的方式。例如，統一超商2022年領先零售業承諾「生物多樣性保護」、「零毀林」兩大環境政策，展現企業對永續發展的積極行動。2023年，統一超商攜手農糧署、國立屏東科技大學，利用創新農業生技培育，藉由系統化大數據庫分析、以益生菌加有機質肥料於水稻灌溉，活化農田生態系的永續環境農法，種出來的「低碳植米」較一般水稻省下約30%用水量，使用於7-ELEVEN飯糰商品中，讓消費者在日常選擇中，實踐對土地友善的永續行動。

翻攝FB／7-ELEVEN把愛找回來

翻攝FB／7-ELEVEN把愛找回來

另外，響應政府發展永續理念，統一超商今（2025）年更進一步設置本土首家「生物多樣性示範超商」，與台灣紫斑蝶生態保育協會合作，將墾丁國家公園的有魚門市打造成首家「紫斑蝶友善門市」，透過布置與教育展示，推廣防止路殺與友善棲地，具體回應聯合國永續指標「SDG15陸域生態」。

No.2 電力不足

示意圖／Pexels

示意圖／Pexels

我們每天享受穩定供電的便利，但其實背後的能源來源正處於轉型的十字路口。

在台灣，電從哪裡來？根據經濟部能源署資料，2023年台灣超過八成電力仰賴燃煤與燃氣，2023年台灣有超過八成電力來自燃煤與燃氣，雖能穩定支撐用電需求，但也伴隨一定程度的碳排放壓力。另一方面，核能使用比例逐年調整，核三廠一號機已於2024年除役，二號機也在5月17日晚間停機，台灣正式邁入「非核家園」的新階段。

電力轉型不是政府單方面的事，產業、社會、還有你我都要一起動起來，才有機會打造一個又穩又綠的用電未來。統一超商在節能減碳這條路上，超前部署，2022年在亞萬門市導入太陽能發電系統，針對新設門市及既有門市設定能源管理要求，並導入七大節能設計：導入建築隔熱、招牌節能、燈具減量、減少開窗面積、採用變頻系統、使用LED燈具、室內照明管理，並視個別門市條件導入節能風除室。另設定每年EUI（用電強度，Energy Usage Intensity）值目標、追蹤審查每季用電量。

7-ELEVEN提供

7-ELEVEN提供

2023年，透過節能設備創新與門市節能設計，他們就幫全台7-ELEVEN門市省下超過1億度電——這可相當於近千萬個家庭一天的用電量！從2024年6月開始，統一超商更進一步推出限時熄燈政策，凌晨3點到6點關閉招牌燈，目前已有超過1,500家門市響應，不僅節省超過56萬度電，還減少了27.7萬公斤碳排放，用實際行動點亮永續的路。

在今年的「世界關燈日」活動中，統一超商更號召全台7-ELEVEN、菲律賓7-ELEVEN等關係企業與供應商夥伴共1.5萬個據點一起關燈響應，累積減少的碳排放約達150萬公噸CO2e，相當於一座大安森林公園吸碳139天的量，展現大型通路在環保議題上的影響力。

No.3 垃圾爆量

示意圖／Pexels

示意圖／Pexels

你以為垃圾被倒進垃圾車後，就此從人間蒸發、不再打擾生活了嗎？其實它們只是換個地方繼續「環島旅遊」，有些進了焚化爐，有些躺進了掩埋場，還有些可能正在哪個回收場努力排隊，準備重返社會。根據統計，台灣一年能產出超過一千萬噸垃圾，雖然我們的回收制度算是亞洲名列前茅，但一次性包裝、飲料杯、外送容器這些便利小物，依然是環境裡難解的常客。有些看起來輕飄飄、用不到十分鐘就丟掉的塑膠，分解時間卻可以跨越好幾代人—從你丟掉，到你孫子孫女還在幫你收尾。

垃圾量逐年上升，減量已不再只是口號，而是一種生活選擇。7-ELEVEN從源頭減量做起，積極減少商品與包裝使用非必要的紙類或塑膠，自有品牌選用FSC認證紙杯與杯套、部分包裝容器使用紙餐盒或再生塑料(rPET)包材等環保材質；門市也不再主動提供一次性吸管，引導消費者落實減塑生活；更透過「i珍食計畫」，將接近保存期限仍新鮮美味的麵包、御飯糰等鮮食商品，讓消費者能以優惠價格購買，減少食物浪費，並讓資源發揮最大價值。

No.4 噪音污染

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

在台灣，吃宵夜、唱K、炸街幾乎24小時不打烊，便利是日常，但「安靜」卻成了最稀有的奢侈品。白天有車陣喇叭、工地施工，晚上還得面對鄰居飆高音、改管機車呼嘯而過，噪音幾乎沒在休息。長期下來，不只讓人心浮氣躁、睡不好，白天反而更累。這座永遠醒著的不夜城，真的有點吵。

Dcard等網路論壇也經常出現網友討論，「近期搬回台灣，發現台灣的噪音污染實在是很嚴重」、「台灣汽機車數量太多」。碰到噪音擾民時，除了可以使用公害污染陳情網路受理系統，遇到緊急情況，也可以撥打0800-066-666或各縣市環保局受理窗口處理。

No.5 空氣污染

台灣的空氣，有時候就像加了點特效。中南部的天空常畫點灰，北部的藍天看起來不錯，其實也可能偷偷灑了些 PM2.5 的「隱形香料」。汽機車、工廠、境外霧霾輪流上場，讓空氣變得有點「厚度」，但不說你可能也不會發現。畢竟，它們可是不吵不鬧，安靜地陪你一起呼吸每一天。

2024年11月受東風影響，中南部籠罩霧霾，不僅能見度差，就連中部空氣品質也亮起橘色提醒，不少網友紛紛哀嚎，「呼吸新鮮空氣是很奢侈的事情」、「出去一下下鼻子癢整天」、「灰濛濛真的很嚴重，口罩要戴好，沒事不要出門」。平時大家可以透過環境部空氣品質監測網即時掌握各縣市空品預報，看不見的空污危機也需要大家正視。

No.6 水源污染

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

過去我們總認為水是取之不盡、用之不竭的資源，但水資源一旦被污染，就難以回復原貌。台灣歷年來不斷發生工廠偷排廢水、垃圾棄置河川，或是農地過度施灑化肥與農藥，導致河川、地下水等水源遭受污染。除了著名的烏腳病、綠牡蠣、鎘米以及RCA（美國無線電公司）事件，近年電鍍工廠屢傳排放重金屬廢水，導致魚蝦死亡、生態破壞，灌溉農地遭受波及，甚至不知不覺變成飲用水被喝下肚，還有全台各地的「牛奶河」、「彩虹溪」，一條條變色的河川，都在提醒我們：「水源保護，不能只是口號！」

每當有相關新聞曝光時，在PTT上也引發許多網友熱議，「到處都農地工廠，你閃也閃不掉」、「水污染就算罰最高1,500萬還是太輕」、「桃園RCA那塊地當年也是排廢水污染，到現在還封起來不能進入，多少人癌症死了」。

No.7 海洋污染

示意圖／Pexels

示意圖／Pexels

你有沒有想過，手上的手搖杯、吃完的便當盒，最終會去哪裡？如果沒好好回收，它們可能會一路流進海裡，變成海龜誤食的「塑膠點心」！當然海洋不只面對塑膠垃圾的挑戰，還同時承受氣候暖化、廢水污染的壓力，讓珊瑚漸漸失去色彩、魚群也紛紛遠離。

但改變其實可以從日常做起！像是自備飲料杯、支持循環杯、不過度使用一次性塑膠，都是我們為海洋多留一口呼吸空間的方式。

7-ELEVEN提供

7-ELEVEN提供

7-ELEVEN於2019年起也積極與供應商合作，開發減塑包材，至今已推出逾百項減塑包裝產品，另將「高效智慧回收機」所回收的寶特瓶製成再生塑料（rPET），2024年導入沙拉、壽司及雙手捲包材，今年4月更導入沙拉上蓋封膜包裝。此外，7-ELEVEN持續導入紙餐盒已全面使用於中式便當商品，將部分商品貼標改為轉熱印，新極上御飯糰系列全品項則設計更薄的包裝膠膜，年累計減塑使用量共超過上百公噸。

7-ELEVEN另攜手星巴克與21Plus，推出單一通路規模最大、全台逾2,500間店的「OPEN iECO循環杯生態圈」，讓消費者能夠隨時響應永續行動，環保愛地球！

No.8 水資源不足

示意圖／Pexels

示意圖／Pexels

你以為台灣雨很多，就不怕缺水嗎？其實台灣的水資源沒有想像中那麼充沛，雨水主要集中在夏季的梅雨和颱風季，來得又急又快，不只容易淹水，還很難有效儲存。加上台灣地形多山、河川短急，雨水一下子就流進海裡，根本來不及「留下來」。再碰上都市開發、水源涵養地減少，水資源不夠用根本是必然。

隨著氣候變遷加劇，極端乾旱越來越頻繁，雨不來、水不存，缺水議題也成了台灣每年的必修課。就算今年全台水庫水情暫時穩定，仍有PTT鄉民呼籲平時要養成節約用水的好習慣，「記得都是冬季在缺」、「可以要求雨只能下在水庫嗎」、「不要短期內水庫有水，就說不缺水欸」。

No.9 土地過度開發

為了拚經濟，台灣的土地這幾十年忙得不可開交。山上蓋起豪宅、海邊變出新陸地、平原化身工業園區，連森林都常常被「禮貌請離場」。建設不停上場，環境只能靜靜讓步，退到一旁。只不過，當山開始滑、生物悄悄搬家，棲地一區區退租，這些改變說明了一件事：也許我們該重新想想，開發和自然能不能好好相處。在蓋東西之前，先問問土地：「這樣可以嗎？」

有網友在 PTT 發文，好奇為什麼「土石流造成嚴重災情」這件事，從小到現在都還是常常發生，「為啥這麼多年過去，台灣還是在土石流」，引發其他人感嘆，「不可能完全沒有」、「台灣人有在水土保持？」「山坡上一堆開發案，一堆露營區、一堆民宿，有人管？」還有網友指出台灣水土保持沒做好，「阿里山沿路山頭整片檳榔樹，能不流喔」。

No.10 土壤污染

地狹人稠的台灣，守護土壤不被化肥、農藥、重金屬與廢棄物污染越來越困難。部分不肖業者偷排廢水、亂倒垃圾，污染灌溉水源，讓原本孕育生命的土壤，成為潛藏在餐桌下的無形毒窟。

土壤污染不像垃圾山容易現形，卻是長期潛伏的環境危機。為此，越來越多農民轉向友善耕作，像是高雄區農業改良場在今年 3 月特別研發的「農用紙模」，不但省去了人工除草的麻煩，也避免了塑膠膜覆蓋帶來的環境污染問題。不僅耐用，還能自然分解，同時具備抑制雜草、保濕降溫等多重效果，減少對土地的負擔。有網友也建議，「如果能把水稻收成後的稻桿回收製成紙模那就好了，這樣就可以形成一個稻桿回收產業了」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年05月01日至2025年04月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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