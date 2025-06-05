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中捷昨夜轉轍器故障延誤76分鐘 7天內全面接受退票

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
中捷公司總經理朱來順表示，已派員再次全面檢視轉轍器，也接受退票，受到影響的旅客7天內都可車站辦理退票。記者陳敬丰／攝影
中捷公司總經理朱來順表示，已派員再次全面檢視轉轍器，也接受退票，受到影響的旅客7天內都可車站辦理退票。記者陳敬丰／攝影

台中捷運綠線昨天晚上8時半許轉轍器的電源訊號斷路器故障，造成雙向列車延誤，經過搶修，76分鐘後恢復營運。中捷公司表示，已請人員全面檢視轉撤器，也接受退票，所有受到影響的旅客7天內都可退票，目前已有211人退票。

中捷公司指出，昨晚8時31分，文心櫻花站與市政府站區間轉轍器的電源訊號斷路器突然故障，雙向列車行駛延誤，中捷派員搶修，事故區的列車慢速通過，9時47分系統恢復正常，逐步調整為原班距，搶修期間有在車站與列車間加強廣播。

中捷總經理朱來順今天表示，事故發生後工程師要從舊社站趕到文心櫻花站，約須30分鐘，到場後還需要40分鐘檢視設備、了解問題，整體耗時約70分鐘算是正常；不過9時47分轉轍器恢復後，部分月台門尚未恢復，後續列車調整為手動駕駛，又造成少許延誤要向旅客道歉。

朱來順指出，發生故障的轉轍器電源訊號斷路器是高精密電子設備，雖然在其他城市的捷運也不時發生類似故障，中捷營運5年來是第一次故障；其實5月7日就已經檢視過，設備皆正常，不過昨天既然發生事故，目前請工程人員再全面檢視一次。

朱來順表示，事故發生時列車、車站有廣播，臉書、官網同步說明，也請旅客有問題可洽客服中心逐一解釋，給予民眾充分時間決定要等待修復還是尋找其他交通工具；事後全面接受退票，目前已經辦理211件退票，受到影響的旅客7天內可到車站退票。

台中捷運綠線昨天晚上文心櫻花站到市政府站區間轉轍器故障，延誤約76分鐘。圖／台中市政府提供
台中捷運綠線昨天晚上文心櫻花站到市政府站區間轉轍器故障，延誤約76分鐘。圖／台中市政府提供

台中捷運

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