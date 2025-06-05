赴日旅遊回台被海關攔下！她「1舉動」惹怒男友 委屈嘆：做錯什麼了

不少情侶會趁著連假期間一起出國，一名網友和男友去日本玩，沒想到回台卻因在海關攔查時做出一動作，被男友當眾指責，「你怎麼那麼行俠仗義啊？」，令她相當委屈想問問自己，「做錯了什麼？」

一名網友在Dcard「感情板」發文，端午假期她跟男友一起去日本玩，最後一天他們去藥妝店購物，由於他們沒有買行李，認為自由行拖行李箱不方便，只有最後一天安排購物行程，於是男友把買的東西放在手提袋裡，沒想到過海關時被攔查下來。

海關攔查時請他們把手提袋的物品拿出來，共有兩包，一包是零食，另一包則是有染髮膏和洗面乳。海關檢查完零食袋檢查另一袋時，看到洗面乳就請她拿出來，她當下手指向染髮膏看向男友心想，「那染髮膏怎麼辦」，男友看到她的舉動後當眾指責她，「你怎麼那麼行俠仗義啊？」。

男友認為，都是因為原po手指著包包海關才要檢查，否則大概率95%不會被抓，但她認為，X光機上面都會顯示出來超過100ml的膏狀物，跟她手指沒有關係。男友也認為，她跟海關站同一邊，跟糾察隊一樣，但她只是配合調查，而且兩袋物品都是男友的，但也不拆開讓海關檢查只在旁邊看，於是她想問問網友們，「真的是因為我害男友買的東西被丟掉嗎？」

網友紛紛表示，「無關吧，X光機掃下去形狀這麼明顯」、「看起來他才是唯一一個搞不清楚狀況的人，他覺得海關都白癡吧，好沒見過世面喔，這種人確定還要？」、「不對的事情本來就應該糾正，沒有什麼你害男友東西被丟掉這回事」、「你做錯的是交這個男朋友還跟他一起出國」、「我覺得投機取巧就算了，但這個性跟脾氣不敢恭維，被抓到還遷怒，好歹輸得起再投機吧」。

不過，有網友則認為，「都蠻雷的，打包行李前應該會互相提醒一下手提不能帶的，被海關檢查到，老實說多數人都是驚慌的，當下如果無法安撫情緒那就陪著就好，不用有多餘的動作，這些是海關會自己檢查的，你指了東西他不明事理只會怪你害他浪費錢，又沒辦法把東西帶回來，然後這可能還是買給媽媽或長輩的」、「雖然男友以為不會被抓很蠢，可是妳也沒必要直接指出來啦，就假裝沒看到就好啊」。