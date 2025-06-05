治療腦中風利器！金屬中心醫用ICH手術導航系統獲愛迪生金獎

金屬中心科研實力再度揚威國際，在享譽全球的美國愛迪生獎勇奪1金2銀1銅，今年獲獎的4大技術展現金屬中心雄厚研發實力，其中榮獲金獎的「3D磁感定位精準ICH手術導航系統」，即為臨床醫療帶來突破性應用。

金屬中心執行長賴永祥表示，中心致力推動創新科技研發，連續8年獲15 座愛迪生獎，展現多元技術的研發能量，也為產業提供高效、安全、智慧化的創新解決方案。未來，將持續助力台灣創新技術與國際市場接軌。

金屬中心今年榮獲金獎的「3D磁感定位精準ICH手術導航系統」，是運用3D磁感定位與多功能內視鏡技術，為醫師提供多維度且清晰的顱內視野，宛如「隧道內的GPS」。手術過程整合精微磁感測器多功能內視鏡進行顱內多模態影像融合手術的精準導航，快速直達腦部出血病灶，避免反覆穿刺再出血風險，降低8成術中輻射暴露，手術死亡率由25%降至5%，目前已與科脈生技及高雄榮總合作，提升腦中風治療安全與成功率。

獲銀獎的「小型化高效銲接協作機器人」，結合3D雷射座標與AI銲道缺陷辨識，提升多層道銲接品質與效率90%，並降低60%設備成本，能廣泛應用於航太、造船及大型建設，現已與台船、中信造船、Fraunhofer IPA合作，成功導入桃園機場第三航廈與造船產線。

另一銀獎「航太用AI優化放電加工設備」，首創AI自適應放電參數調整與即時補償機制，縮短放電加工時間逾50%，精度提升至0.5條內，並結合AIoT雲端管理，支援遠程數據監控與履歷管理，目前已導入先捷、億曜等十多家企業，應用於高階電動車與航太發動機零組件加工。