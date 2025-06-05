鋪貨新冠快篩 食藥署與業者建群組、促端午節加班增產

政府挨批防疫慢半拍，基層屢傳防疫物資缺乏。立法院財政委員會今天請衛福部就快篩試劑、疫苗、各式藥品與相關醫療機構因應措施進行報告。衛福部書面報告提及食藥署因應快篩應變方式，截至6月2日，已核准新冠家用快篩許可證5張、醫用快篩許可證6張，且於5月19日、25日，分別與快篩、通路業者成立「Line群組」積極整備。

衛福部指出，因應新冠家用與醫用快篩需求，食藥署專案輔導國內業者，加速新冠疫情期間，核發緊急使用授權（EUA）快篩業者，轉型為許可證產品，成功核准共7張許可證，分別為家用快篩試劑3張、醫用快篩試劑4張。5月9日疾管署提供疫情訊息後，食藥署啟動應變機制，提醒獲許可證藥者因應疫情增產，並請四大超商及連鎖藥局協助備貨。

食藥署5月19日與疾管署共同舉行新冠疫情因應策略討論會議，後續每周均依最新疫情資訊預估需求，請業者評估並提前準備原物料，且持續監測其產能。5月20日至6月1日，家用快篩試劑出貨達35萬9千劑，醫用快篩出貨13萬4千劑，預估6月1日至14日，國內業者產能為家用快篩試劑140萬劑、醫用快篩21萬劑，均高於預估需求數量。

端午連假期間疫情持續升溫，食藥署協調部分業者「加班提高產能」，部分通路亦自行至製造廠取貨，確保快篩供應不中斷。食藥署5月19日成立Line群組即時傳遞疫情資訊，請業者評估調整產能，並每周追蹤業者原料準備、出貨量等數據；5月25日食藥署再與通路業者建立群組，請業者加速鋪貨，包括藥師公會全聯會、連鎖藥局、超商、連鎖藥妝店、醫療器材商等，都在群內。

另，為媒合醫療院所與業者對接，食藥署5月15日函請全國各縣市醫師公會，協助將新冠醫用快篩試劑與訂購資訊轉知所屬會員，以利有需求醫療院所訂購，同時，為提升民眾查詢便利性，食藥署於官網成立家用新冠快篩試劑供應資訊專區，並在5月28日製作「怎麼查新冠快篩試劑哪裡買？」懶人包，簡化查詢流程，提高可近性。