專家指下周很可能有颱風生成 「不能排除會有接近台灣的機會」

今天是24節氣「芒種」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天的對流發展區域可能會比較偏向西半部，外出時務必要攜帶雨具，並且留意天氣變化的情況，北部、東半部高溫27至29度，比昨天要回升3至5度左右，中部、南部高溫30至32度，加上濕度高，感受應該會比較悶熱、不舒服。

今天鋒面仍位於巴士海峽，吳聖宇說，台灣附近的海面上甚至是陸地上，都還是有看到許多會降雨的雲層在活動，尤其澎湖附近有旺盛的對流系統發生。這個對流胞跟台灣附近底層轉為偏東風之後，台灣海峽側形成的背風低壓環流有關，在大氣不穩定度偏高的狀況下，對流胞藉由這種背風低壓環流的輻合作用而在海面上發展起來，到今天上午8時，澎湖馬公已經有93.5毫米的累積雨量。

吳聖宇表示，預估台灣海峽上發展的對流降雨系統，可能逐漸往西半部沿海陸地靠近，加上白天開始有熱力的作用加入，台灣上空今天也還是一個水氣較多、大氣不穩定度較高的環境。從上午應該就會有些地方陸續下雨，午後到入夜陸地上的對流系統發展會比較旺盛，應該又會有局部較大雨勢出現的機會。

明天位於巴士海峽的鋒面結構會逐漸消失，台灣附近的風向開始回歸到偏南至西南風，吳聖宇表示，周末兩天偏南到西南風會更明顯一些，風向回歸到比較單一的狀態，天氣型態也會更偏向午後的熱對流降雨為主。各地山區以及中部以北、東半部的平地都有機會出現午後雷雨，並且有局部大雷雨發生的機會。

吳聖宇表示，中部以南的沿海平地雖然受午後雷雨影響的機會較低，但是因為是迎風面，夜晚清晨配合海陸風局部環流，有機會出現短暫陣雨。西南風沒有像前一陣子這麼強，西南季風的強風軸逐漸被南海到菲律賓以東醞釀、發展的熱帶擾動給帶走了，吹到台灣的西南風強度相對較弱，水氣也稍微少一些，沿海發展的降雨雲層預報強度也比較弱，應該是會有雨、但是不會很大，中南部沿海地區仍要注意。

溫度方面持續偏高且炎熱，吳聖宇表示，各地高溫普遍上看32至34度或以上，外出除了要留意天氣變化，防曬、防中暑的準備仍然不可少。

吳聖宇表示，南海到菲律賓一帶逐漸會有熱帶擾動醞釀，隨著太平洋高壓外圍的東南風跟西南季風交會，季風低壓槽的型態會變得明顯，環境也更有利於熱帶擾動醞釀及發展加強，下周很可能在南海到菲律賓附近會有熱帶低壓甚至是颱風發生的機會，擾動出現之後往北移動的可能性較高，不能排除會有接近台灣的機會。

但是，他說，各預報模式之間的分歧度還很大，而且現在整個季風低壓槽也還沒有建立，可能要等到季風低壓槽建立，低壓槽中熱帶擾動醞釀、發展的位置也比較明確之後，才有辦法真正去評估未來移動的趨勢，以及會不會真的有接近台灣的可能性，「目前可能威脅台灣的說法，都還只處在看圖說故事的階段，有個心理準備並且多留意後續的預報消息就好，還不必太過擔心」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。