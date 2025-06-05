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旅館暗黑秘辛！前輩教熱水壺、浴缸清潔方式 菜鳥房務員超震驚

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

近日，一名網友於論壇Dcard發文，揭露旅館清潔的驚人內幕，引發網友熱烈討論。該網友以「經常去旅館的請注意！」為題，分享自己擔任房務員一週的所見所聞，內容令人不寒而慄。

他提到，熱水壺與杯子的清潔方式相當令人震驚，前輩教他直接用客人使用過的毛巾擦拭，甚至有時毛巾還曾處理過馬桶上的尿漬或大便。也就是擦完馬桶的毛巾可能還會被拿來擦浴缸或熱水壺，讓他難以接受。

該網友坦言：「看到前輩這麼教時，我真的大驚嚇！」並建議大家入住旅館時，熱水壺、杯子甚至浴缸都最好敬而遠之。他還提醒：「女生尤其要小心浴缸，感覺會有私密處感染的風險。」

貼文曝光後，網友紛紛留言分享自身經驗與應對之道。一位網友表示：「熱水壺使用前一定清洗多次，再煮水殺菌，但能不用就不用。」也有潔癖網友說：「想到熱水壺可能被當夜壺用過，就完全不敢碰。」

此外，也有曾在五星級飯店工作的房務員表示，高階旅館的清潔標準確實較嚴謹，毛巾與清潔劑分工明確，但是否每位員工都遵守規範則難保證。

對於這些「都市傳說」，部分網友選擇視而不見：「只要骯髒事沒發生在我眼前，我就假裝不存在。」但也有人感嘆：「帶寶寶住飯店時用熱水壺煮水泡奶，結果寶寶腸胃炎+發燒，現在想起來超後悔。」

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