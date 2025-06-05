快訊

川普政府再槓2名校：限制哈佛外籍生簽證申請、威脅哥大認證資格

陸國台辦稱「懲戒」沈伯洋父親企業 禁止與陸交易

南韓新總統李在明：史上最高票但得票率未過半、對立存隱憂

鋒面南移後為何降雨仍多 專家曝原因：梅雨季相當常見

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鋒面系統昨天南壓到巴士海峽，各地區降雨明顯，尤其午後到入夜雨勢大且持續時間長，日累積雨量可觀。圖為昨天蘭嶼朗島部落五孔洞野溪排水不及水漫到環島公路。圖／民眾提供
鋒面系統昨天南壓到巴士海峽，各地區降雨明顯，尤其午後到入夜雨勢大且持續時間長，日累積雨量可觀。圖為昨天蘭嶼朗島部落五孔洞野溪排水不及水漫到環島公路。圖／民眾提供

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，鋒面系統昨天如預期南壓到巴士海峽，但是台灣上空的水氣還是很多，大氣不穩定度偏高，各地雲量仍多，從昨天一早許多會降雨的區域在台灣附近活動，到了白天之後加上熱力的效果，對流系統慢慢開始發展，各地區降雨逐漸明顯，尤其午後到入夜，陸地上有較為旺盛的熱對流發展並且往東半部擴散，雨勢大且持續時間長，日累積雨量可觀。

「這種鋒面南移後降雨仍多的情況，在梅雨季其實相當常見」，吳聖宇表示，因為梅雨鋒面比較像是一個範圍較寬的低壓帶，除了鋒面的南北風交界面附近對流發展可能很活躍之外，在低壓帶的範圍內大氣不穩定度都比較偏高，加上水氣偏多的情況下，即使只依靠白天熱力作用跟地形的抬升，都有機會讓不穩定度透過對流發展釋放出來而產生降雨。

他說，到了夜晚、清晨，也可能透過海陸風、背風低壓等局部環流的方式產生對流降雨，因此只要是在梅雨鋒面的附近都會是很容易產生降雨的範圍，通常要等到鋒面的結構消失，大環境回歸到比較單一的風向之後，天氣型態才會出現改變。

鋒面 梅雨

延伸閱讀

端午節熱炸山區午後雨 明天收假日水氣增更濕熱

雨勢不如預期大？台灣陸地閃過一次豪大雨襲擊 吳聖宇這樣說

梅雨可能下周這天報到 端午節連假最新天氣預報曝

梅雨可能遲到？ 專家分析西南季風這時終於要進入南海

相關新聞

專家指下周很可能有颱風生成 「不能排除會有接近台灣的機會」

今天是24節氣「芒種」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天的對流發展區域可能會比較偏...

首颱遲未出現 賈新興曝歐美預測：周日至下周五環境有利颱風生成

今年首颱遲未出現，近期是否有颱風生成可能？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin...

將擺脫梅雨鋒「新竹以南」防大雨 何時颱風生成關注下周熱帶擾動發展

降雨可望趨緩。中央氣象署表示，今天滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，白天配合熱力作用，新竹以南地區及花東山區有短延時強降雨及局...

衣服洗完還有悶臭味？可能犯了1錯誤 家務達人揭關鍵在洗衣前

根據日媒「サンキュ！」報導，梅雨季來臨時，許多家庭開始煩惱衣服洗完後總是出現一股悶臭味或潮濕味。特別是在室內晾衣時，衣物曬不乾的問題更讓人頭痛。對此，日本家事達人Mami分享一個看似不起眼，卻能有效預防異味的實用小撇步。

兩廳院公布2024售票報告 三項指標創新高 售票率卻跌了

兩廳院發布OPENTIX2024年度數據報告，去年總票房達18.4億元、節目總數達3153檔、票券銷售量突破210萬張，...

鋒面南移後為何降雨仍多 專家曝原因：梅雨季相當常見

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，鋒面系統昨天如預期南壓到巴士海峽，但是台灣上空的水氣還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。