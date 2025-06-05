鋒面南移後為何降雨仍多 專家曝原因：梅雨季相當常見

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，鋒面系統昨天如預期南壓到巴士海峽，但是台灣上空的水氣還是很多，大氣不穩定度偏高，各地雲量仍多，從昨天一早許多會降雨的區域在台灣附近活動，到了白天之後加上熱力的效果，對流系統慢慢開始發展，各地區降雨逐漸明顯，尤其午後到入夜，陸地上有較為旺盛的熱對流發展並且往東半部擴散，雨勢大且持續時間長，日累積雨量可觀。

「這種鋒面南移後降雨仍多的情況，在梅雨季其實相當常見」，吳聖宇表示，因為梅雨鋒面比較像是一個範圍較寬的低壓帶，除了鋒面的南北風交界面附近對流發展可能很活躍之外，在低壓帶的範圍內大氣不穩定度都比較偏高，加上水氣偏多的情況下，即使只依靠白天熱力作用跟地形的抬升，都有機會讓不穩定度透過對流發展釋放出來而產生降雨。

他說，到了夜晚、清晨，也可能透過海陸風、背風低壓等局部環流的方式產生對流降雨，因此只要是在梅雨鋒面的附近都會是很容易產生降雨的範圍，通常要等到鋒面的結構消失，大環境回歸到比較單一的風向之後，天氣型態才會出現改變。