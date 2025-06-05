不渴就忘記喝水？當心易老易疲倦！KOC實測有感：水變好喝、拯救隱性水荒

《網路溫度計DailyView》 《網路溫度計DailyView》

現代人節奏快、壓力大，「忘記喝水」早就成了常態。有的人一忙就錯過時間，有的人根本不愛喝，總覺得水沒味道、喝不下。結果，不渴就不喝，一天一杯都不到，卻不知這樣的習慣，正一點一滴影響你的皮膚、腸胃、甚至工作表現。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出近一年關於「不喝水」的網路熱門關鍵字，發現網友關注焦點為「水分」、「攝取」不足對「腎臟」、「代謝」系統造成的健康「疾病」；外在方面則有「水腫」、「皮膚」乾裂等困擾，許多人都在尋找能增加喝水量的方法，大多從「味道」、「口味」下手，希望能有效為身體「補水」，又不造成過多的「負擔」。

適時補充電解質 身體更能吸收水份

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

很多人會問：「我明明有喝很多水，為什麼還是覺得渴？」這很可能是因為你缺的不是水，而是水分能被好好吸收的條件「電解質」。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理網友討論電解質飲用情境與功效，集中在熱痙攣、熱衰竭、抽筋、中暑等情況發生之後需要「補水」。但其實別等到身體不適才急救，無論是運動後流汗，或在炎熱環境下活動，適時補充電解質有助於維持身體平衡，預防抽筋及因抽筋造成的肌肉疲勞。

WATERHIGH沖泡粉添加了電解質元素，幫助身體水分吸收得更快、不流失，讓口乾舌燥的狀況明顯減少，長條型粉包設計攜帶方便，獲得多位網紅推薦，在網路上掀起一陣討論。

有效補水神器 KOC問券體驗解密

根據《網路溫度計DailyView》KOC（關鍵意見消費者）體驗報告，超過一半的體驗者每天的飲水量不到 2000ml。這不只是個別情況，而是許多人生活中普遍存在的「隱性水荒」。如果你也是知道該喝水，但就是喝不下去的一員，有款補水神器竟在短短兩週內，獲得超過8成的人回報膚況變好、便秘緩解、精神變清爽，還有9成的人便秘改善明顯，最關鍵的是，每日喝足2000ml水的人數提升了整整20%，代表「喝水」這件事，只要方法對了，真的可以變簡單！

該份體驗報告針對30位受試者進行WATERHIGH電解質沖泡粉試飲前後問卷評估，受試者包含24位女性，以生活風格分享者與都會生活愛好者為主；6位男性以戶外運動愛好者與親子活動參與者為主，做連續試飲14天的前、後對比。

從「討厭喝水」到「期待喝水的味道」

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

根據調查，在試飲後，有高達97%的KOC對WATERHIGH的口味表示滿意，同樣有97%認為這款電解質沖泡粉對自身健康有幫助，並有94%表示願意購買。進一步針對試飲前後的體感對比結果顯示，83%的KOC認為膚況有所改善；其中，63%曾有頭痛困擾的KOC與高達89%有便秘困擾的KOC，也都表示症狀獲得了明顯改善。

許多受測者回饋，「真的迅速補水電解質，頭痛改善很多！已經推薦給朋友了」、「比較有感的是增加我大大喝水的意願，運動後的疲勞也減輕不少」、「味道剛剛好，讓人會忍不住一喝再喝，而且攜帶很方便！喝完膚況也有明顯改善」。

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

味道部分，97%受測者表示，WATERHIGH的口味獨特創新，讓人很可以接受，「味道很天然，喝起來心情會變好！隨身包很方便，出國旅行會記得帶上」、「飲用上讓水更有味道，喝起來更順口」、「非常好喝，所以從此以後很愛喝水」。

其中，紅心芭樂檸檬風味最受歡迎，「紅心芭樂口味大推，我本身不會不愛喝水，但有這款電解水，讓我不會一直想喝飲料」、「很喜歡芭樂口味，會有一種在喝芭樂汁的感覺，超喜歡」，多數反應不是太甜的果汁感，也不是人工香精味，而是自然清爽、喝起來沒有負擔的水果風味，獲選為54%KOC最喜愛的口味。

想變美 先學會好好喝水

翻攝IG／dollyyyho、peggy.hyy

翻攝IG／dollyyyho、peggy.hyy

醫美診所諮詢師說，水喝夠了，皮膚才是真的補到水。KOC何怡萱分享飲用心得，WATERHIGH電解質沖泡粉的紅心芭樂、蔓越莓、檸檬三種口味輪著喝，「水變超好喝而且不會很甜」，叮嚀女孩們一起補足水分，真正讓身體的保水度提升，皮膚才會透亮有感！

另外，KOC楊心儀也在IG發文提到，必須注意體內電解質的平衡，出遊時長時間走路、流汗、搭車、坐飛機，隨身攜帶獨立小包裝的WATERHIGH，非常方便，可以加水隨時飲用；低滲透、低糖低鈉的獨家配方，同時補充鈉、鉀、鎂等電解質，養成習慣才能真正維持好狀態，「不愛喝水的人也能輕鬆喝，改掉缺水壞習慣呦」。

《KEYPO大數據關鍵引擎》分析說明

分析區間：（圖1）分析時間範圍為2024年05月14日至2025年05月13日；（圖2）分析時間範圍為2024年01月01日至2024年12月31日

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『不喝水』、『電解質飲用情境』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

看更多網路溫度計文章

僵直性脊椎炎還能唱跳？免役爭議延燒聲量破兩萬！運動YTR親揭真相

「513國際請病假日」是什麼？撐不住就該休！正視職場壓力與身心健康

用大數據拓展大學生「健康餐」新商機 商務大數據競賽中原大學奪冠

不是想太多！年輕人憂鬱一年聲量破4萬 青少年自殺頻傳引社會正視

全聯「辛香料組合包」掀討論 網友讚單身族、小家庭友善