高鐵7月再增班「改善假日1票難求」 每周常態增加5班停靠雲嘉南彰化站

高鐵快捷大眾運輸工具，讓台灣成為1日生活圈，每逢周五、假日常一位難求，對南部旅客不便，經多位立委爭取，台灣高鐵公司宣布7月1日起再增班，每周總班次達1128班，本月3日起開放預購；常搭高鐵北上開會的立委王美惠臉書發布增班好消息。

高鐵公司宣布，7月1日起，每周常態性增開25班次列車（南下17班、北上8班），本次增班後總計每周將提供1128班次的旅運服務，更加充足運能服務旅客。6月3日凌晨零時起，旅客可依新時刻表購買7月1日發車各車次車票，後續日期車票依預售時程逐日開放預購。

高鐵公司持續觀察運量變化，適時進行班次調整，去年2度常態性增班，每周總班次由1039班次增至1103班；4月14日起實施短期增班，每周增開17班次，觀察期間旅客搭乘狀況通盤考量後，決定7月1起將全數班次納入常態時刻表，另再增開8班次。7月1日常態增班後每周總班次數由1103班增加至1128班。

高鐵公司表示，7月1日再增開的8班次列車，主要集中周五及週日，加強服務返鄉及出遊旅客。另為方便台中以北、短程旅客快速往返目的地，特別在周日增開南下1533車次（下午2時25分南港發車），以及北上1534車次（下午1時零4分台中發車），皆為行駛南港-台中區間列車。

針對台中以南旅運需求，本次常態性增班也特別於每周增開5班次（南下3班，北上2班），皆停靠彰化、雲林、嘉義、台南等站的列車，歡迎旅客多加利用。

高鐵公司請旅客行程確定後，儘早完成訂位、購票，確保行程順暢。旅客可透過高鐵各站外售票通路（如：「T -EX行動購票」App、網路訂票系統及高鐵合作之便利商店等）預訂發車前29天內（含乘車當日）車票；若去、回程日期跨越周五及周六，至多可預訂4周後至周日車票。