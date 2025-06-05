每天擦一點點…醫師體內塑化劑超標百倍！她籲日常3招排毒 最推白蘿蔔

家醫科醫師陳欣湄近日在臉書透露，自己日常生活中很注重避開塑化劑，但經醫院檢查後，身體內的塑化劑含量，其中的二苯酮-3指數竟超標了100倍，讓她再度檢視生活用品，赫然發現與一物有關，她也提醒民眾可多吃特定食物，來幫助身體排毒。

陳欣湄提到，塑化劑一般被認為只會出現在塑膠裡，事實上來源廣泛，醫師舉親身經驗為例，透露自己曾在多年前驗過體內的塑化劑含量，其中二苯酮-3指數竟超標了100倍。她指出，該指數是一種環境荷爾蒙，但並非來自塑膠製品，而是一種加在防曬乳、香水或沐浴乳可能會出現的成分，有時候也為了防止被紫外線破壞。

陳欣湄說，儘管很少用防曬乳和香水，但確實每天都會擦一點點有防曬成分的基礎粉底液，若非有檢查，根本不會知道此一指數很高，對此她也感嘆：「連猜都猜不到，因為用得夠少了。」

醫師表示，由於塑化劑對大多數人都沒有症狀，會在無形間一點一滴影響身體，這才是最令人害怕的地方。可以說，現在方便的生活，某部分是大量暴露在毒物下換來的。

陳欣湄指出，塑化劑對人體的影響相當多元，除了對性荷爾蒙會有影響，包括促使女童性早熟、男性精蟲減少、女性癌症，還可能造成幼兒發育不良、學習能力降低，甚至與兒童肥胖、過敏、慢性發炎等問題相關。認為現在孩童肥胖、過敏人數增加，除了精緻糖吃太多，也可能跟孩子打從媽媽懷孕開始、接觸太多塑化劑有關。

究竟該如何清除塑化劑對人體的毒？醫師則建議可分成3大步驟，多做一點就多點健康：

一、避開塑化劑來源

包括塑膠製品、香氛類型（定香作用）、防曬乳、香水、沐浴乳（防曬、抗紫外線作用）及非離子型界面活性劑都可能有塑化劑。

二、增加肝腎、腸道健康

塑化劑由於需要透過肝臟解毒，再經由腎臟、腸道排除身體，因此包括睡覺不熬夜、喝水充足、養成定時排便的習慣，都能幫助身體代謝塑化劑。但塑化劑以脂溶性型態存在，約有15%至20%會堆積在人體的脂肪內，肥胖的人要特別小心。

三、營養素

包括Ｂ群、硒、鋅對肝腎健康的營養素，對排塑化劑都有幫助。其中十字花科蔬菜因內含吲哚化合物與蘿蔔硫素，能幫助脂溶性毒素轉化成水溶性毒素，對幫助肝臟排毒很有益處。針對十字花科類蔬菜，陳欣湄推薦白蘿蔔，表示這款天然食物大顆又便宜，用來煮湯、炒菜都很方便，值得大家一試。