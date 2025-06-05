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首颱遲未出現 賈新興曝歐美預測：周日至下周五環境有利颱風生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天至周六，清晨西半部易有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。聯合報系資料照
明天至周六，清晨西半部易有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。聯合報系資料照

今年首颱遲未出現，近期是否有颱風生成可能？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，持續觀察南海至菲律賓東方外海一帶，周日至下周五有利颱風生成環境的建立。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天至周六，清晨西半部易有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。周日至下周一，清晨西半部多雲，午後各地山區、北北基桃及宜花東有局部短暫雨。下周二，午後各地山區有零星短暫陣雨。

他說，下周三，午後竹苗以南山區及花東山區有零星短暫雨。下周四，午後各地山區有零星短暫雨。下周五至下周六，深夜至隔天清晨西半部易有局部短暫雨，午後各地有局部短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

至於近期有無颱風生成機率？賈新興表示，觀察周日至下周五環境有利颱風的生成， 依歐洲系集模式預測，下周三晚上8時約有4至6成的機率有熱帶性低氣壓生成的機率，持續觀察其後續發展及移動趨勢。另外，美國模式預測，周日在菲律賓東方外海有熱帶性低氣壓發展的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 賈新興

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