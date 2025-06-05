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蛋蛋會中暑！男性夏天這樣做或導致不育 醫分享3招保護睪丸
天氣炎熱容易中暑，而男士們要記得保護「蛋蛋」避免受熱！台灣1名醫生表示，「蛋蛋也是會中暑的」，而最適合的溫度是比體溫還再低2至4℃ ，如果經常處於太熱環境，睪丸溫度升高會導致精子質素變差，分享保護「蛋蛋」3招。
醫生︰蛋蛋也是會中暑的
泌尿科醫師黃維倫在其facebook專頁表示，睪丸除了造精之外，也會合成睪固酮，最適合溫度是比體溫還再低2到4℃，如果太熱，「蛋蛋也是會中暑的」，分享3個「男人夏天護蛋」貼士︰
1. 穿着寬鬆透氣的內外褲
太緊或悶熱的布料會讓「蛋蛋」降不了溫，睪丸溫度升高會導致精子質質變差，應該選擇吸濕排汗、寬鬆透氣的內褲，有助維持造精功能。
2. 流汗要換褲保持乾爽
流汗後濕熱不換褲子，容易滋生細菌，引發搔癢異味，甚至感染，所以運動過後流汗，記得換掉濕掉的內外褲，讓「蛋蛋」呼吸一下。
3. 泡澡別太熱別太久
泡澡太熱太久會影響造精，有研究指出，老鼠泡在40°C熱水10分鐘，2周後精蟲質素大幅下降，建議浸浴不要太熱，也不要太久， 尤其是想要備孕的男性。
醫生︰給蛋蛋一個清涼的夏天，就是給自己一個精壯的未來
黃醫生強調3大護蛋秘訣，就是透氣、乾爽和不過熱，「給蛋蛋一個清涼的夏天，就是給自己一個精壯的未來」。
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文章授權轉載自《香港01》
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