怎麼挑選香甜芒果？ 專家教3招買到最對味的檨仔

今天是24節氣「芒種」，農業部在臉書粉專表示，俗諺說「芒種夏至，檨仔落蒂」，意思是，從芒種到夏至這段時間，就是檨仔（芒果）成熟、開始掉落的時候；這也代表一年一度的芒果季正式拉開序幕。

想要挑選又香又甜的芒果，農業部教3招選出最對味的檨仔。第一招「看」，要挑表皮色澤鮮麗、果型飽滿。第二招「摸」，表皮細緻不粗糙、覆有白色果粉。第三招「聞」，香氣濃郁。

農業部說，消費者選購芒果時，以形狀飽滿、果體完整、顏色鮮麗帶果粉者為佳，芒果近聞時帶有清香味，成熟度愈高，香味愈濃郁。