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鋒面不一樣了 鄭明典：這波主要雨區在中南部 算是典型梅雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
美國CIMSS（大氣與太空科學研究中心）最新衛星觀測的大氣可降水量圖。圖／取自鄭明典臉書
美國CIMSS（大氣與太空科學研究中心）最新衛星觀測的大氣可降水量圖。圖／取自鄭明典臉書

鋒面不一樣了！」前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出美國CIMSS（大氣與太空科學研究中心）最新衛星觀測的「大氣可降水量」圖，他表示，地面鋒面，也就是北風前緣，仍然直接掃過台灣，進入巴士海峽。但從「大氣可降水量」圖分析，鋒面的主要水氣帶停留在台灣上空，所以台灣天氣可以描述成「受滯留鋒影響」。

鄭明典表示，梅雨季的強降雨系統通常在鋒面前發展，鋒面後的天氣相對緩和，但是鋒面上的潮濕空氣還是給台灣帶來普遍性的降雨，主要雨區在中南部，這種雨型也算是一種典型梅雨。

鋒面 梅雨

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