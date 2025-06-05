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將擺脫梅雨鋒「新竹以南」防大雨 何時颱風生成關注下周熱帶擾動發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，白天配合熱力作用，新竹以南地區及花東山區有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨，今晚各地的雨勢有機會趨緩些。本報資料照片
今天滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，白天配合熱力作用，新竹以南地區及花東山區有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨，今晚各地的雨勢有機會趨緩些。本報資料照片

降雨可望趨緩。中央氣象署表示，今天滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，白天配合熱力作用，新竹以南地區及花東山區有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨，今晚各地的雨勢有機會趨緩些；東北季風減弱，北台灣氣溫回升，北部及東半部高溫約27至29度，其他地區30至32度，至於各地低溫約23至25度。

明天天氣較為暖熱，水氣稍多，各地為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午西半部地區亦有零星短暫陣雨。周六至下周一各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午因海陸風輻合，中南部地區亦有局部短暫陣雨。

下周二、下周三環境為偏南至東南風，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周四至下周六風向為偏南至東南風，水氣偏多，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

至於近期是否有颱風生成可能性？氣象署說，本周末至下周菲律賓東方海面至南海有熱帶擾動發展的機率，發展強度及位置仍有不確定性，氣象署持續密切觀察熱帶系統發展動態，及是否有南方水氣北上影響台灣附近的天氣。連日降雨雖緩，進入山區活動仍注意安全。

氣象署 東北季風

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