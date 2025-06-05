兩廳院公布2024售票報告 三項指標創新高 售票率卻跌了

兩廳院發布OPENTIX2024年度數據報告，去年總票房達18.4億元、節目總數達3153檔、票券銷售量突破210萬張，三項指標皆創歷年新高。但報告也指出，去年中大型表演藝術節目的平均售票率中位數為五成六，較前年的六成下滑；整體票價則呈上升趨勢，音樂劇票價中位數達1400元，較前年提升7%；脫口秀票價更是較前年飆升了32%。

OPENTIX是台灣規模最大的售票平台，報告由國立陽明交通大學統計學研究所副教授高竹嵐研究團隊執行分析。高竹嵐表示，去年劇場整體平均實售票價皆呈上升趨勢，尤以大型熱門節目最為明顯，音樂與親子節目票價連續三年調升。戲曲票價漲了5%、動漫與電影配樂音樂會漲了8%，近年崛起的脫口秀(包括漫才、相聲)票價更是狂飆，中位數票價為918元，較前一年飆升32%。

去年現代戲劇的票房冠軍是音樂劇「勸世三姊妹」、舞蹈冠軍是雲門鄭宗龍「毛月亮」、戲曲冠軍是明華園「散戲」、音樂冠軍是狂美「久石讓的燦爛樂章」交響音樂會、親子節目冠軍是「朱宗慶打擊樂團豆莢寶寶兒童音樂會」。

從六都來看，台北市演出的戲劇節目場次數量顯著提升，主要集中在現代戲劇、戲曲，去年場次較前一年各別增加約100場，但整體銷售表現相較前年略降。高雄地區的演出場次數與售票率呈現穩步成長，台灣歌仔戲中心成立後，推動戲曲節目表現突出。

音樂節目在台北市、新北市與台中市的售票率維持五成左右，桃園、台南與高雄則落在三至四成。舞蹈節目於台北市、台中市與高雄售票率可達六成，其餘地區則介於三至六成之間。少子化之下，親子節目表現亮眼，售票率普遍超過六成，其中台北市、桃園與台中可達七成，以人氣卡通授權內容、親子互動形式與繪本音樂會等節目最受觀眾歡迎。

值得注意的是，持文化幣消費後，仍持續購票的會員佔45%（約2.1萬人），顯示文化幣對於引導青少年觀眾後續自發性消費表演藝術，有正面成效。