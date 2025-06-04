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防治登革熱 雲林仍有埃及斑蚊 朝天宮周邊高風險

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
本報去年獨家報導國家衛生研究院在雲林縣北港鎮發現埃及斑蚊，確認已跨越北回歸線「氣溫」防線，今年監測仍持續發現埃及斑蚊幼蟲，雲林縣環保局近日已在北港鎮布置30個成蚊誘殺桶防治。圖／雲林縣環保局提供
本報去年獨家報導國家衛生研究院在雲林縣北港鎮發現埃及斑蚊，確認已跨越北回歸線「氣溫」防線，今年監測仍持續發現埃及斑蚊幼蟲，雲林縣環保局近日已在北港鎮布置30個成蚊誘殺桶防治。圖／雲林縣環保局提供

聯合報去年獨家報導登革熱病媒蚊埃及斑蚊飛越北回歸線，在雲林縣北港鎮落腳繁衍族群，原已全面清消，但今年監測，仍持續發現埃及斑蚊幼蟲，顯示成蟲還留在北港；縣府環保局近日已在北港鎮布置卅個成蚊誘殺桶，進行防治。

埃及斑蚊傳播登革熱風險高於白線斑蚊，原分布在北回歸線以南縣市，去年國衛院監測北港鎮，發現有埃及斑蚊幼蟲、雌蚊、雄蚊，證實埃及斑蚊已跨越病媒蚊氣溫防線的北回歸線，使登革熱傳播風險增加，尤以北港朝天宮周遭人流熱區為高風險區。

雲林縣環保局及衛生局持續宣導巡倒清刷，避免蚊蟲孳生，但今年一至五月，國衛院與縣府持續在北港監測及聯合稽核，每月仍發現埃及斑蚊幼蟲，五月廿日在北港鎮仁和里公明路某商家門前騎樓的水桶，也發現埃及斑蚊孑孓。

雲林縣衛生局長曾春美說，五月廿二日病媒蚊監測發現，義民、光民里風險較高，共榮、光華、東陽、中和及仁和里次之。

雲林縣環保局長張喬維表示，埃及斑蚊傳播力強，現已進入登革熱高風險季節，為加強病媒蚊防治，參考國衛院先前在南部設置大型成蚊誘殺桶經驗，五月廿九日起至今年十月底，在北港朝天宮周邊的共榮、東華、光民、仁和、東陽、南安、中和、義民及賜福里，共布置卅個誘殺桶，盼降低蚊蟲密度。

雲林縣環保局科長廖崇圜說，成蚊誘殺桶透過投放藥劑及黏膠、水，可誘殺蚊蟲，將每周派員巡檢、監測有無埃及斑蚊、白線斑蚊的蹤跡與數量，若有發現，將配合周邊消毒、孳清行動防治。十二日也將在北港社區宣導，呼籲民眾加強清刷孳生源。

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