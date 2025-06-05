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學者看新冠疫情…6月估91萬人染疫 8月恐現新變異株

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
醫師呼籲，新冠肺炎近期上升，民眾盡快接種疫苗。圖／聯合報系資料照片
醫師呼籲，新冠肺炎近期上升，民眾盡快接種疫苗。圖／聯合報系資料照片

新冠病毒染疫人數攀升，中重症病人增加，台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙推估，以現行變異株NB.1.8.1分析，至六月底全台將有九十一萬人染疫，約二成病人需用抗病毒藥物，重症住院人數累計逾七千人，至七月初因年輕族群染疫人數眾多，形成群體免疫，疫情可望趨緩，但隨感染數增加，八月恐現新變異株。

Omicron變異株衍生的LP.8.1病毒株，陳秀熙表示，亞洲國家如中國大陸、香港、南韓等，日前出現NB.1.8.1疫情，且蔓延至日本、新加坡及台灣，該變異株成為我國主要流行變異株，它具免疫逃脫能力，且有非常高的傳染力與傳播力。

陳秀熙表示，NB.1.8.1中和抗體產生能力下降約一點五至一點六倍，代表該病毒株具較強免疫逃脫能力，以公衛模型推估，截至六月底，NB.1.8.1將造成全台九十一萬人染疫，中重症住院人數達七六○七人，預估須優先接種疫苗，以降低重症死亡風險的高齡、免疫低下等族群，高達六十萬人，且染疫人數中約十八萬人須使用抗病毒藥物。

民眾染疫後，雖不至於重症住院，但也非輕症，須通報嚴重症狀者，截至六月底將累計八萬人。陳秀熙表示，與中重症住院病人相同，出現嚴重症狀者，屬高風險族群，應藉由提升此族群疫苗覆蓋率，與抗病毒藥物即時介入，以降低中重症發生風險。

疾管署預估，八月初我國將有一七一萬人染疫，八月底累計染疫人數將破一八○萬人。陳秀熙表示，他的推估以NB.1.8.1為基礎，每一病毒株流行約二點五個月推算，盼提醒國內醫療量能準備，且隨染疫年輕民眾攀升，預估七月初國內可形成群體免疫，但八月初開始恐會有新變異株出現。

新冠疫苗

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