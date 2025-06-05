醫學中心門診 健保署盼占比再降

個別醫院總額實施後，台中榮總今年第一季遭健保斷頭三億元，引起醫界震撼。健保署即將射出第二支箭，要求所有醫學中心門診營收占比從現行平均值百分之五十五，降至百分之五十以下，將慢性病患下轉基層診所，營運重心放置於住院及急重症等患者。

健保統計，醫學中心門診營收占比平均為百分之五十五，區域醫院百分之五十六至至五十七、地區醫院百分之六十。健保署長石崇良強調，醫學中心門診占比仍然偏高，應逐步減少門診人數，將重點投入住院及急重難罕等患者，以符合分級醫療的精神。

石崇良指出，如有必要，健保署將針對各家大型醫院提供資料，讓醫院了解可減少哪些檢驗檢查，哪些輕症患者可下轉至基層診所，進而降低門診占比。現階段將先瞭解罕病、癌症、重大傷病等患者門診就醫情形，扣除這些剛性需求患者後，再進一步要求醫院應該降低多少門診營收占比。

新光醫院副院長洪子仁表示，台灣長期處於門診量超額供給狀況，加上就醫自由、方便，適量減少醫學中心門診量，的確合理。建議採取漸進式限號，從夜診、假日診開始減縮，如有必要，再減白天門診診數，如果民眾不專情於所謂的名醫，應該不會感受到限診的困擾。

不過，各家醫學中心門診占比不同，營運狀況也不一樣，作法也不同，以新光醫院為例，雖然不少大型醫院著手砍掉夜診、假日診，但新光醫院精算門診及住院收入的占比，因此，現階段並未關閉夜診及假日診。