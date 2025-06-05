聽新聞
0:00 / 0:00

醫學中心門診 健保署盼占比再降

聯合報／ 記者沈能元李樹人／台北報導

個別醫院總額實施後，台中榮總今年第一季遭健保斷頭三億元，引起醫界震撼。健保署即將射出第二支箭，要求所有醫學中心門診營收占比從現行平均值百分之五十五，降至百分之五十以下，將慢性病患下轉基層診所，營運重心放置於住院及急重症等患者。

健保統計，醫學中心門診營收占比平均為百分之五十五，區域醫院百分之五十六至至五十七、地區醫院百分之六十。健保署長石崇良強調，醫學中心門診占比仍然偏高，應逐步減少門診人數，將重點投入住院及急重難罕等患者，以符合分級醫療的精神。

石崇良指出，如有必要，健保署將針對各家大型醫院提供資料，讓醫院了解可減少哪些檢驗檢查，哪些輕症患者可下轉至基層診所，進而降低門診占比。現階段將先瞭解罕病、癌症、重大傷病等患者門診就醫情形，扣除這些剛性需求患者後，再進一步要求醫院應該降低多少門診營收占比。

新光醫院副院長洪子仁表示，台灣長期處於門診量超額供給狀況，加上就醫自由、方便，適量減少醫學中心門診量，的確合理。建議採取漸進式限號，從夜診、假日診開始減縮，如有必要，再減白天門診診數，如果民眾不專情於所謂的名醫，應該不會感受到限診的困擾。

不過，各家醫學中心門診占比不同，營運狀況也不一樣，作法也不同，以新光醫院為例，雖然不少大型醫院著手砍掉夜診、假日診，但新光醫院精算門診及住院收入的占比，因此，現階段並未關閉夜診及假日診。

健保署

延伸閱讀

醫學中心門診營收占比偏高 健保署將估算盼降至50%以下

台中榮總被「斷頭」3億元 石崇良：實際收入增2.5億元

解決急診壅塞 健康台灣委員會：擬開放急門診遠距醫療

手術封合劑給付過低？健保彙整價格強調高於國際

相關新聞

滯留鋒面影響8縣市豪、大雨特報 雨彈狂轟到明晨

中央氣象署今晚7時25分發布豪雨特報，降雨將持續到明天清晨，豪雨警戒區域為蘭嶼、綠島；大雨警戒區域包含南投縣、雲林縣、嘉...

獨／入選500碗！68年「華亭豬腳麵」熄燈 網：捨不得

把握最後的時光！鄰近台北捷運大橋頭站、曾經入選《500碗》名單的「華亭豬腳麵」，預告將於6月8日劃下句點，結束長達68年...

小心了！加油習慣做1事最高罰10萬 中油示警：還會多吸26倍有害氣體

許多車主在加油時習慣性地將油箱加滿，甚至在油槍跳停後還要求繼續加油，但這樣的做法不僅會讓自己吸入更多有害氣體，還可能面臨《空氣污染防制法》，最高10萬元的罰款風險。

明各地慎防雷雨！下周恐有熱帶擾動 是否成颱周末觀察

滯留鋒面影響，今天全台天氣不穩都有降雨，盡管晚間雨勢將趨緩，中央氣象署預報員張承傳表示，明天各地仍有短暫陣雨或雷雨，周五...

接吻會傳染憂鬱？研究揭口腔細菌能「同步心理狀態」

接吻雖然能傳遞愛意，但也可能悄悄「傳染」情緒問題。伊朗一項最新研究發現，若伴侶其中一人長期處於憂鬱或焦慮狀態，就算另一方原本心理健康，半年內也可能出現類似症狀，而元兇就是口腔內的細菌。

中榮斷頭3億 石崇良：服務量超標

本報獨家報導，實施個別醫院總額後，首季已有兩家醫學中心因醫療服務爆量被斷頭，台中榮總減少三億盈餘。對此，健保署表示，中榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。