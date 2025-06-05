醫界控制點值 先砍夜診、假日診

健保個別醫院總額新制今年上路，第一季六大分區點值均優於去年同期，但中榮、彰基等兩家醫學中心因服務量爆量遭「斷頭」。中榮少了三億元盈餘，引起醫界震撼，私立醫院協會表示，未來應有愈來愈多大型醫院減少夜診與假日門診，藉此控制點值。

台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥表示，新制上路後，各醫院每一季預算額度固定，一旦爆大量，可能完全不予給付，等於做白工。再者，醫院不再衝量，彼此之間不必相互競爭。

以往不少醫院為便利民眾就醫，或是增加門診服務量，開設夜診、假日門診。吳明彥表示，個別醫院總額上路後，各大醫院應將逐步調整營運模式，首先停止夜診、假日診，以免服務量激增，超出額度，導致給付遭砍，營運受損。另將延後非急迫性手術，或限縮門診就診人數，民眾應理解、體諒，習慣醫療環境的變化。

護理人力荒，加上個別醫院總額，不少醫師主動限縮門診人數，中山醫學大學附設醫院婦產部達文西中心主任沈煌彬表示，自去年起即開始「門診限掛」，原本一診可收治七十名病人，目前僅看四十人，門診時數從六小時縮短至四小時，等同診次與時間皆減少三分之一，避免護理人員過度加班。

沈煌斌表示，目前各大醫院開刀房幾乎都已排滿刀，很難安插臨時病人，提醒民眾養成良好健康管理習慣，盡早與醫師約診，安排檢查，至少提前六至八周預約，否則就算醫師想幫，也不一定有開刀房、護理師。

十多年前健保中區也曾實施個別醫院總額，但成效不彰而宣告中斷，沈煌斌說，目前護理人力荒狀況更慘，加上通膨劇烈，醫事人員薪資未能獲得同等調整，不少護理師離開醫院，轉至健診、醫美等領域，人力流失更為嚴重。