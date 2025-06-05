中榮斷頭3億 石崇良：服務量超標

本報獨家報導，實施個別醫院總額後，首季已有兩家醫學中心因醫療服務爆量被斷頭，台中榮總減少三億盈餘。對此，健保署表示，中榮今年第一季健保點值申報成長率達百分之十，因服務量成長較高，爆量部分就不予給付。

個別醫院總額係以去年同期醫療服務量能為基準點，乘以成長幅度，如健保申報點數超過原先額度，依「三階段折付制度」逐級打折，一旦爆大量，超過三階段，則完全不予給付。台中榮總今年第一季遭健保斷頭，金額超過三億元，引發醫界討論，胸腔科醫師蘇一峰就於臉書貼文，「政府有錢搞綠電、改中正路路名、推大罷免，但健保給付卻要賴帳」。

對此，健保署長石崇良指出，中榮、彰基屬健保中區（台中、彰化、南投），中榮今年第一季健保申報卅七點六四億點，實際收入卅四點卅七億元，所謂「斷頭」是指兩者之間三億多元的差異。如以去年第一季相較，該院今年第一季申報成長高達百分之十，在病床數量及醫事人力均無大變動的情況下，成長幅度確實較高。

健保實施個別醫院總額，希望各大醫院總量管制，不要猛衝服務量，稀釋各區點值，而中榮、彰基第一季申報量超高，已過了三階段折付制度上限，因此，超過部分就不予給付。

台中榮總去年第一季申報點數為三十五點六八億點，收入三十一點八五億元，今年第一季的收入金額還多出二點五億元，成長率百分之七點九，已超過整體中區成長率百分之六點○八。彰基也是如此，今年第一季實收較去年同期增一點三九億元，成長率百分之七點三二，也高於中區平均成長率。

「中區今年首次實施個別醫院總額，有些醫院可能還不熟悉」，石崇良表示，長久以來醫療院所習慣衝量，吃著大鍋飯，一起被打折、點值被稀釋。但從今年起，醫院必須自主加強管控，檢視哪些是不必要或可減少的服務項目，控制每一季的申報點數，讓點值可以持續成長。

石崇良強調，台中榮總、彰基均為醫學中心，為後送轉診的最後一線，健保一定會保障急重症、癌症等治療點數，避免服務量暴增。此外，在民眾部分，不應有品牌迷思，專挑醫學中心就醫；在檢驗檢查方面，相信醫師依其專業評估，給予適當排程，希望民眾能夠耐心配合。

健保署昨最新公布「個別醫院總額」第一季初步執行成果，正式結算將於九月公布。以醫院總額估算，台北區點值為○點九三四九、北區○點九五一九、中區○點九四一三、南區一點○○一八、高屏區一點○○一六、東區一點○一六八，相較去年同期均有所上升。

民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，只看單季健保點值，還不夠精準，關鍵在於第三季點值是否還能維持水準，以及是否影響第四季民眾就醫權益。

滕西華說，各分區第一季健保點值不錯，只能說大部分醫院並未衝量，做好醫療量能管理，但後續應觀察是否出現不當轉診，或拒絕收治重症及罕病患者等情況。