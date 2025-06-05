中捷轉轍器發生異常一度延誤 搶修後已恢復正常營運
台中捷運綠線今天晚間文心櫻花站與市政府站區間轉轍器發生異常，一度造成雙向列車延誤，經中捷公司派員搶修已恢復正常營運，各站將受理未完成旅程的旅客退票，發生原因尚在查證釐清。
台中捷運公司晚間透過文字稿表示，中捷綠線今天晚間8時31分，文心櫻花站與市政府站區間轉轍器發生異常，造成雙向列車行駛延誤。
中捷公司表示，發現異常後，已緊急派員搶修，事故區列車慢速通過，晚間9時47分系統已恢復正常營運，並逐步調整為原班距。
中捷公司指出，在搶修期間，車站及列車都有加強廣播，針對此次故障造成旅客不便，各車站將受理未完成旅程的旅客退票，發生原因尚在查證釐清。
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