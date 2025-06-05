聽新聞
0:00 / 0:00
健康你我他／7人好友關懷團 輪班守護不離棄
四年前一場小車禍，讓長年推廣健走的摯友受了腳傷，她的活動力大幅下降，隨之而來的二度中風，徹底將她擊倒。
經搶救，命救回來了，但後遺症不小，大腦語言區受損，無法言語，左半身癱瘓，雙腳癱軟，無法坐起，也站不起來，日常生活都需仰賴他人照護。唯一的兒子身在美國，無法返國照顧母親；還好摯友有我們一群知己好友，我們決定一起攜手合作照顧她，就這樣「好友關懷團」誕生了。
我們七個人，輪流排班前往陪伴，外籍看護負責基本照料，我們則是一份更深層、更長遠的陪伴與守護。四年就這樣走過，每個人都像是在跑一場沒有終點的接力賽，彼此交棒，默契無聲。
為了讓交接順利，我們設立一本「關懷聯絡簿」。每位團員離開前會寫下觀察到的情況及完成事項。靠這本聯絡簿彼此串聯，也默默記錄著摯友復元的每一步。那不只是一本交班筆記，更像是我們共同寫下的一本溫柔日記。
四年了，我們陪著摯友走過來，也陪著彼此走過疲憊與無力的時刻。有時會累，有時也會心酸，但從未有人說要放棄。或許我們早已把這段照護當作一種信任的延續，無需言語的承諾。
未來還會多久？我不知道，但我們會一直走下去。這是一場看不到終點的馬拉松，我們手中的那根接力棒，承載著不只是照顧的責任，還有那份不離不棄的情誼與溫柔。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言