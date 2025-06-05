健康你我他／7人好友關懷團 輪班守護不離棄

四年前一場小車禍，讓長年推廣健走的摯友受了腳傷，她的活動力大幅下降，隨之而來的二度中風，徹底將她擊倒。

經搶救，命救回來了，但後遺症不小，大腦語言區受損，無法言語，左半身癱瘓，雙腳癱軟，無法坐起，也站不起來，日常生活都需仰賴他人照護。唯一的兒子身在美國，無法返國照顧母親；還好摯友有我們一群知己好友，我們決定一起攜手合作照顧她，就這樣「好友關懷團」誕生了。

我們七個人，輪流排班前往陪伴，外籍看護負責基本照料，我們則是一份更深層、更長遠的陪伴與守護。四年就這樣走過，每個人都像是在跑一場沒有終點的接力賽，彼此交棒，默契無聲。

為了讓交接順利，我們設立一本「關懷聯絡簿」。每位團員離開前會寫下觀察到的情況及完成事項。靠這本聯絡簿彼此串聯，也默默記錄著摯友復元的每一步。那不只是一本交班筆記，更像是我們共同寫下的一本溫柔日記。

四年了，我們陪著摯友走過來，也陪著彼此走過疲憊與無力的時刻。有時會累，有時也會心酸，但從未有人說要放棄。或許我們早已把這段照護當作一種信任的延續，無需言語的承諾。

未來還會多久？我不知道，但我們會一直走下去。這是一場看不到終點的馬拉松，我們手中的那根接力棒，承載著不只是照顧的責任，還有那份不離不棄的情誼與溫柔。