外科神刀手／北榮院長陳威明 左手骨刺是光榮印記

台北榮總院長陳威明是骨科權威，半身麻醉以上的手術就開了3萬多台，左手大拇指上方基底關節已經變形，長成一個大大的骨刺，他毫不忌諱地展示，這是他手術時用力拿鑷子累積的光榮印記，「看到這個骨刺，我覺得對國家社會有貢獻了」。

基層扎根 也開攝護腺肥大

陳威明對癌症極有興趣，但當年陽明醫學院醫學系都是公費生，「畢業成績沒有前6名，必須下鄉」，一抽就抽中「籤王」花蓮鳳林榮院，報到時內科沒有缺，只好去外科。有些公費醫師因分發到基層一段時間沮喪，但他說，「人生沒有因為下鄉，你就滅亡」。基層服務成為他的養分，讓他走向骨科，成為全球骨肉瘤權威，擔任北榮院長。

30年前，鳳林榮院只有一位外科專科醫師鍾兆英主任，他是泌尿外科，但什麼刀都得開，他也是陳威明的啟蒙老師，「攝護腺肥大我也開過」。

當時花東車禍多，路上常見粉筆畫出一個人形；花蓮有三個榮家，很多榮民一跌倒，髖關節就斷了。車禍和跌倒的病人都送來，他只能每天跟著鍾主任開骨科刀，但這樣不是辦法，於是申請回北榮骨科訓練四個月，希望回來幫助花東的病人。

這四個月，陳威明每天第一個向開刀房報到，最後一個離開，「只要學長願意教我，我做牛做馬都沒有關係」。學會基本骨折怎麼處理，他回鳳林後開了近百台刀，患者非常感激他，那時的更生日報常有「鳴謝！感謝鳳林榮院陳威明醫師」的報導，給他很大的肯定跟鼓勵，剪報至今都還好好收著。

陳威明(左)是骨科權威，手術時經常必須同時處理骨腫瘤跟關節。圖／北榮提供

愛上骨科 開心看病人站起

陳威明其實壓根沒想過會走外科，實習時在手術台上拉勾，拉著拉著就打瞌睡。但當他自己主刀時，發現再累都不會打瞌睡，「我愛上了骨科」。開完刀讓一個躺著的人站起來，術後就能拿拐杖走路，這種「立竿見影」的快樂，激勵他繼續走下去。

陳威明手術時經常必須同時處理骨腫瘤跟關節，這明明是不同的專業，為何碰到一起？因為絕大多數的骨腫瘤長在關節旁邊，國外大部分把切除腫瘤和關節重建交給兩個團隊處理，但他認為，切除腫瘤的醫師，必須知道如何重建關節，他把兩個專業練就爐火純青，「我就告訴自己，如果關節做不好，腫瘤也不可能開太好」。

骨肉瘤患者多是小朋友，陳威明也經常為高齡者開關節手術，只要身體狀況許可，「縱使超過90歲，我還是會幫他們忙」。關節是骨科手術，但卻關係壽命，當老人家可以運動，心情好，肌肉變強，心肺功能也變好；如果關節或骨頭不好，不能走路，只能臥床，最後就會被病痛折磨，根本沒辦法生活。

近年外科住院醫師招募困難，北榮今年已經招滿。陳威明請年輕醫師不要害怕，過去工時超長的時代已經過去，科技幫了許多忙，以前必須到圖書館查資料，但現在手機一按就查到了；外科進入微創時代，年輕人喜歡玩電動玩具，手都很巧，可以靈巧操作達文西等微創手術，年輕人有自己的優勢。

手術盡力 不擔心醫療糾紛

「有三位病人，死在我的手術台上」。開過三萬多台刀的陳威明，始終沒有忘記這三位未能救回的病人，他沒有因此被打擊，他知道，不是每一條命都救得回來，只要問心無愧，盡力就好。有人擔心外科有醫療糾紛，但陳威明說，別忘了還有更多在背後支持、鼓勵及感謝的力量，他始終相信社會良善，遇到挫折不要氣餒。

陳威明開了3萬多台刀，左手大拇指上方基底關節長出一個大骨刺。記者蘇健忠／攝影

身為院長，陳威明每周安排兩天手術，利用手術空檔開行政會議。他說，「醫院行政壓力真的很大」。但手術讓他紓壓，因為他對肌肉紋理、骨頭關節結構、如何分離腫瘤，都太熟悉了，開刀行雲流水。現在為病人開刀是他最療癒的時刻。他打趣說，「我如果下輩子不幸又當醫師，應該還是會選骨科」。

陳威明的手掌長寬20×22公分。記者蘇健忠／攝影