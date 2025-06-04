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台鐵事故頻傳 政院將每月檢討

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
台鐵調車事故及停車不當事件頻傳，行政院要求下月起將比照道安會報，主持每月「台鐵行車事故檢討」會，盤點原因、對策及獎懲情況。示意圖。聯合報系資料照
台鐵調車事故及停車不當事件頻傳，行政院要求下月起將比照道安會報，主持每月「台鐵行車事故檢討」會，盤點原因、對策及獎懲情況。示意圖。聯合報系資料照

台鐵調車事故、停車不當事件頻傳，行政院政委陳金德昨表示，下月起將比照道安會報，主持每月「台鐵行車事故檢討會」，盤點原因、對策及獎懲情況。對此，台鐵公司表示將全力配合；台鐵產工批評，疊床架屋的監管機制根本無用，到底要開多少會議才會意識到，最應優先解決的是員工低薪問題。

陳金德說，台鐵去年事故數量扣除天災，較去年上升百分之七點一七，人為疏失仍是主因，台鐵須建立明確的獎懲制度，讓有功者受肯定，發生事故者受明確懲處，主管也應負起連帶責任，不容推諉卸責。

陳金德說，安全與準點是對台鐵基本的要求，近來台鐵事故頻傳，接連出現調車錯誤、駕駛疏失，甚至造成行車安全疑慮。反映的並非單一疏忽，而是台鐵長期以來累積的系統性挑戰，需要正視並加快改革的腳步。

陳金德說，下月起將比照道路交通安全會議模式，由他親自主持每月「台鐵行車事故檢討會議」，每月徹底檢討人為疏失，針對事故個案盤點原因、對策與獎懲落實情況，務求防止類似事故再發生。台鐵公司總經理馮輝昇表示，會全力配合。

台鐵產工秘書長朱智宇說，台鐵約有五個內外部監控機制，不斷疊床架屋監管機制，仍無法解決台鐵真正問題，像是技術人才流失、離職率攀升、安全機制文化尚未建立完善，「到底要開多少會議才意識到，最該優先解決的是低薪問題」。

行政院 台鐵

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