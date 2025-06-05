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兩廳院去年票房 逾18億創新高

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

兩廳院昨發布ＯＰＥＮＴＩＸ年度數據報告，年總票房達十八點四億元、節目總數達三一五三檔、票券銷售量突破二一○萬張，三項指標皆創歷年新高。

但報告也指出，去年中大型表演藝術節目的平均售票率中位數為五成六，較前年的六成下滑；整體票價則呈上升趨勢，音樂劇票價中位數達一千四百元，較前年提升百分之七；脫口秀票價更是較前年飆升了三成二。

ＯＰＥＮＴＩＸ是台灣規模最大的售票平台，報告由陽明交通大學統計學研究所副教授高竹嵐研究團隊執行分析。高竹嵐表示，去年劇場整體平均票價呈上升趨勢，尤以大型熱門節目最為明顯，音樂與親子節目票價已連續三年調升。

而戲曲票價漲了百分之五、動漫與電影配樂音樂會漲了百分之八，近年崛起的脫口秀（包括漫才、相聲）票價更是狂飆，中位數票價為九一八元，較前一年飆升了三成二。

去年現代戲劇的票房冠軍是音樂劇「勸世三姊妹」、舞蹈冠軍是雲門鄭宗龍「毛月亮」、戲曲冠軍是明華園「散戲」、音樂冠軍是狂美「久石讓的燦爛樂章」交響音樂會、親子節目冠軍是「朱宗慶打擊樂團豆莢寶寶兒童音樂會」。

從六都來看，台北市演出的戲劇節目場次數量顯著提升，主要集中在現代戲劇、戲曲，去年場次較前一年各別增加約一百場，但整體銷售表現相較前年略降。

少子化之下，親子節目表現亮眼，售票率普遍超過六成，其中台北市、桃園與台中可達七成，以人氣卡通授權內容、親子互動形式與繪本音樂會等節目最受觀眾歡迎。

音樂節目在台北市、新北市與台中市的售票率維持五成左右，桃園、台南與高雄則落在三至四成。舞蹈節目於台北市、台中市與高雄售票率可達六成，其餘地區則介於三至六成之間。

兩廳院售票 兩廳院

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