美國大都會博物館真跡 故宮請來雷諾瓦「鋼琴少女」

「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」十四日將於故宮北院開展，昨舉行開箱記者會，曝光雷諾瓦「彈鋼琴的兩位少女」、高更「大溪地的出浴女子」、塞尚「布豐莊園附近的樹木與房舍」三件展品。

故宮院長蕭宗煌表示，本次展覽是故宮第二展覽館啟用的第一檔展覽，故宮自一九六一年就曾赴美國大都會博物館展出，一九九六年故宮文物赴美巡迴四地展出，第一站即是大都會博物館，「睽違近卅年，我們終於可以迎接大都會博物館展品到故宮」。

展覽共計八十一件展品，網羅從印象派到早期現代主義卅八位藝術家的經典名作，包括梵谷、馬諦斯、高更、雷諾瓦、塞尚、秀拉、畢沙羅等大師。昨搶先開箱其中三件展品。

中央大學藝術學研究所長曾少千表示，雷諾瓦「彈鋼琴的兩位少女」總共有六個版本，其中一件得到法國奧賽美術館的典藏，代表官方對此一題材和審美觀的肯定。而雷諾瓦琢磨「彈琴少女」題材超過廿年，此次展出的版本是他成熟風格的顛峰之作，也反映法國社會對於女性特質的期待，畫面充滿音樂旋律的律動，色彩配置和諧，展現印象派對日常美感與光影氛圍的捕捉。

塞尚的「布豐莊園附近的樹木與房舍」則透過幾何構圖重組自然景物，彰顯其從印象派走向形式建構的現代主義風格；高更的「大溪地的出浴女子」運用大膽色彩與異地主題，詮釋對文明社會的反思與想像，同時為象徵主義與野獸派奠定重要基礎。