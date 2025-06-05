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今秋邀您 賴在普羅旺斯

聯合報／ 本報訊

9月，讓我們走進知名作家彼得梅爾的「山居歲月」，有行旅攜手頂級精品VIP御用旅行講師Leah，推出獨家慢遊普羅旺斯Long Stay之旅；羅萊夏朵精品莊園連泊7晚，免去頻繁搬遷的疲勞。

以呂貝隆為中心，深入走訪千泉之城艾克斯、米其林三星級推薦山城萊博、天空之城戈爾德、索格島等7座魅力小城。

有行旅「賴在普羅旺斯不想走」10天9夜旅程，9月7日至9月16日。報名請洽：02-8643-3543、8643-3905，或請瀏覽有行旅官網

觀光 出國旅遊

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