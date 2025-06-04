獨／入選500碗！68年「華亭豬腳麵」熄燈 網：捨不得

把握最後的時光！鄰近台北捷運大橋頭站、曾經入選《500碗》名單的「華亭豬腳麵」，預告將於6月8日劃下句點，結束長達68年的營業時光。許多粉絲得知消息後，也表示「太可惜了，傳承的手藝又有一家要消失了」、「從小吃到大的味道」

已經擁有68年歷史的「華亭豬腳麵」，最初於天水路創攤經營，經過時代的轉換，歷經多組人馬經營，店址也從天水路、華亭街，遷移至蘭州街經營。店內提供有豬腳、豬蹄、腳筋、大腸頭與多種滷菜，還有豬腳麵、餛飩麵等麵食。憑藉著傳承多年的復古滋味，以及平實的價格，令華亭豬腳麵擁有許多死忠顧客，是許多台北饕客品嚐豬腳的口袋名單之一。

2023年的《500碗》榜單中，「華亭豬腳麵」榜上有名，獲得評審洪愛珠的青睞。但在今年4月時，華亭豬腳麵就發布熄燈預告，並於近期宣佈將於6月8日結束營業，藉此呼應68週年。隨著消息出爐，粉絲們紛紛感到惋惜，表示「真的非常捨不得~」、「美味又少了一味 真的傷心」。