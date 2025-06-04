空汙來源多 彭啓明：室內用吸塵器PM2.5也會大增

日前台灣正式進入非核家園，然而各界擔憂火力全開下的空汙恐更加惡化。環境部長彭啓明重申，去年台灣的PM2.5年均濃度已降為每立方米十二點八微克，在亞洲的空氣品質僅次於日本，且境內移動汙染源帶來的空汙也已超過火力發電廠。

彭啓明今於「Yahoo齊有此理」節目受訪指出，二○二四年我國的PM2.5濃度已降為每立方米十二點八微克，和二○一三年相比已經改善了百分之四十七，空品在亞洲僅次於日本，空品採平均計算也符合國際的作法，日韓、中國大陸也都是這樣計算。日前環境部已推出新空品政策白皮書，目標二○三○年能進一步改善到每立方米十微克，並在二○三五年達到每立方米八微克。

彭啓明表示，目前空品改善已經邁入深水區，要進一步減量確實非常困難，過去改善空品依賴減煤和交通汙染物排放等，現在則須從生活型態的改變來進行。舉近期大家關注的台中為例，大家以為台中最大的空汙來源是中火，但汽機車移動汙染源帶來的空汙早已超過中火，移動汙染源要減量最好的方式就是公車電動化，以及大型機具改成電動或氫能等。但也坦言，日本隨油開徵的燃料稅費率是台灣的好幾倍，台灣在計算環境真實的衝擊成本上確實有很大努力的空間。

彭啓明表示，現在空氣明明越來越好，但為何民眾反而認為空品越來越糟，肺腺癌也越來越多？一來肺腺癌日漸受到重視，篩檢比例有增加；二來或許還有被忽略的汙染源沒被注意到，例如室內如果通風不好，使用吸塵器時PM2.5濃度也會大幅增加等，這些都是未來要努力的地方。