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舊金山世界烈酒競賽 財部認證酒品獲38面獎牌創高

中央社／ 台北4日電
財政部今天表示，根據舊金山世界烈酒競賽賽會公布資訊，截至5月29日，台灣優質認證酒品共獲38面獎牌，創歷年新高紀錄。示意圖／ingimage ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
財政部今天表示，根據舊金山世界烈酒競賽賽會公布資訊，截至5月29日，台灣優質認證酒品共獲38面獎牌，創歷年新高紀錄。示意圖／ingimage ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

財政部今天表示，根據舊金山世界烈酒競賽賽會公布資訊，截至5月29日，台灣優質認證酒品共獲38面獎牌，創歷年新高紀錄，包含台酒、金車、南投縣信義鄉農會等業者獲獎，顯示台灣釀酒技術擁有國際級水準。

財政部國庫署副署長林秀燕今天在例行記者會表示，國庫署自民國106年起薦送認證酒品參加國際知名酒品競賽，屢獲好評，今年第5度征戰舊金山世界烈酒競賽（San Francisco World Spirits Competition），競賽結果及獎項尚在陸續公布中。

林秀燕指出，據今年5月29日賽會官網公布資訊，台灣優質認證酒品勇奪7面雙金牌、13面金牌、13面銀牌及5面銅牌，共獲38面獎牌殊榮，創歷年新高，證明台灣釀酒技術擁有國際級水準，持續於國際競賽獲得肯定。

林秀燕表示，為維護民眾飲酒安全及提升國內製酒技術與品質，政府自92年起推動優質酒類認證制度，經過資格審查、現場評核及酒品抽驗等層層關卡，才可使用「Ｗ」字型優質酒類認證標誌，目前共有51廠線、287項國產酒品通過認證。

她指出，未來財政部將持續致力提升優質認證酒品知名度，向國際市場推廣認證好酒。

根據今年舊金山世界烈酒競賽獲獎清單，得到雙金牌的業者包含台酒、金車、金門皇家酒廠、南投縣信義鄉農會、福祿壽國際酒品股份有限公司。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

財政部 舊金山 國庫署

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