金馬賓館第三屆「影像沙盒計畫」徵件活動即日開跑

金馬賓館當代美術館即將迎來第三屆「影像沙盒計畫 Video Sandbox」，本屆計畫由國立臺南藝術大學羅禾淋副教授擔任主持人，策劃以「復古模擬器」為主題，回應在科技快速演進的當代脈絡中，人們對復古文化的再思與回望。徵件活動即日起展開，為期一個月，廣邀全台具潛力的新銳藝術創作者參與。本屆特別邀請高雄師範大學跨領域藝術研究所所長蔡佩桂擔任共同主持，深化與學界的合作，攜手擴大南台灣的藝術能量。

坐落於高雄市鼓山區的金馬賓館當代美術館，創館六年多以來，始終致力於扶植台灣新銳藝術家，透過「影像沙盒計畫」積極發掘具潛力的影像創作者，至今已培育出多位備受矚目的藝術新秀，包括蔡昱廷、謝佩庭、胡鈞荃與黃姿婷等歷屆入選者，不僅在國內重要美展中嶄露頭角，更屢獲國際藝術節邀展與肯定，展現出台灣當代影像藝術的創作實力與國際潛力。