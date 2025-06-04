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金馬賓館第三屆「影像沙盒計畫」徵件活動即日開跑
金馬賓館當代美術館即將迎來第三屆「影像沙盒計畫 Video Sandbox」，本屆計畫由國立臺南藝術大學羅禾淋副教授擔任主持人，策劃以「復古模擬器」為主題，回應在科技快速演進的當代脈絡中，人們對復古文化的再思與回望。徵件活動即日起展開，為期一個月，廣邀全台具潛力的新銳藝術創作者參與。本屆特別邀請高雄師範大學跨領域藝術研究所所長蔡佩桂擔任共同主持，深化與學界的合作，攜手擴大南台灣的藝術能量。
坐落於高雄市鼓山區的金馬賓館當代美術館，創館六年多以來，始終致力於扶植台灣新銳藝術家，透過「影像沙盒計畫」積極發掘具潛力的影像創作者，至今已培育出多位備受矚目的藝術新秀，包括蔡昱廷、謝佩庭、胡鈞荃與黃姿婷等歷屆入選者，不僅在國內重要美展中嶄露頭角，更屢獲國際藝術節邀展與肯定，展現出台灣當代影像藝術的創作實力與國際潛力。
金馬賓館館長邵雅曼表示，當代美術館也在持續推動計畫的過程中，逐步形塑為台灣新生代藝術家邁向世界的重要創作基地與人才搖籃，成為南台灣當代藝術能量的關鍵據點，這屆『影像沙盒計畫』透過開放徵件、資源共享及學術合作的模式，為藝術新秀打造一個展現才華的平台。金馬賓館另將於6/28舉辦一場國際藝術論壇，特別邀請策展人龔卓軍(現任臺南市美術館館長)、日本攝影評論家港千尋與策展人邵雅曼同台對談，匯聚台日藝壇重量級聲音，從跨國視角深入探討影像藝術的當代表現與文化意涵，精彩內容令人期待。
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