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日新獅子會會長交接 共同捐助脊髓肌肉萎縮症病友
隸屬國際獅子會300-E3區的高雄市日新獅子會舉辦會長交接典禮，由第35屆會長王忠濱正式交棒給第36屆新任會長黃淳彥。卸任會長王忠濱宣布代表日新獅子會捐出新台幣50萬元予台灣脊髓肌肉萎縮症病友協會，以實際行動支持病友在醫療與生活上的急切需求。該會第33屆會長、新揚發冷凍設備有限公司董事長黃新發，也捐出10萬元共襄盛舉，總計60萬元的善款，成為當晚最動人的一刻。
創會於1990年的日新獅子會，至今已走過35年歷程，一路以來始終堅守「知行合一、服務社會」的初衷，無論在教育助學、弱勢照護或公益倡議均不遺餘力，台灣脊髓肌肉萎縮症病友協會為全國唯一專注於SMA病友的非營利組織，長期致力於病友照護、醫療倡議與社會支持，目前服務對象遍及全台，對於此次公益行動，新揚發董事長黃新發表示只是盡一份社會責任心意，期待這樣的善意能持續傳遞下去。
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