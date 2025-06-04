台鐵23日漲票價 花東車站設專屬窗口申辦會員

台鐵票價6月23日起將調漲，未來將提供設籍花東會員在特定條件平、假日享有點數3至5倍回饋。台鐵公司表示，即日起花蓮、台東各車站均設有專屬窗口，專人服務臨櫃辦理加入會員。

台鐵新票價將於6月23日上路，為30年來首次調漲，以台北至花蓮自強號為例，原本票價新台幣440元，調漲後為583元。

為照顧花東地區居民交通需求，台鐵日前宣布，設籍花蓮、台東旅客，6月23日起只要加入台鐵會員，搭乘起訖任一站位於花蓮和平至台東大武間對號列車，即可享有平日（週一至週四及補班日）點數回饋5倍，假日（週五至週日、連假及前一天）點數享3倍回饋。

台鐵今天在臉書公告，即日起花蓮、台東各車站皆設有專屬窗口，專人服務臨櫃申辦會員，旅客只要出示有效身分證明，由站務人員協助，即可輕鬆申請，立刻享優惠。

除了臨櫃申辦會員外，台鐵表示，旅客也可以下載「台鐵e訂通」APP，或上台鐵官網會員專區，填寫基本資料即可註冊，還能隨時查詢點數、預訂車票、掌握行程資訊。

至於如何使用會員點數，台鐵表示，臨櫃購票時出示身分證字號，即可使用點數折抵票價，若是網路訂票，付款前點選「使用點數折抵」，系統將自動計算票價。