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明各地慎防雷雨！下周恐有熱帶擾動 是否成颱周末觀察
滯留鋒面影響，今天全台天氣不穩都有降雨，盡管晚間雨勢將趨緩，中央氣象署預報員張承傳表示，明天各地仍有短暫陣雨或雷雨，周五、周六以午後雷陣雨為主；颱風部分，目前菲律賓東方海面為大低壓帶，有1至2個熱帶擾動，但是否會發展成颱風需待周末再來觀察。
張承傳說，今天雨勢預計於晚間趨緩，明（5日）鋒面移動到巴士海峽，結構較為鬆散，但各地仍有短暫陣雨或雷雨，白天受到熱力作用影響，新竹以南地區、花東山區有短延時強降雨或局部大雨，其他地區有局部短暫陣雨，預計晚間雨勢將會趨緩。
周五、周六（6、7日）以午後雷陣雨天氣為主，周五（6日）環境風場偏南風，清晨至上午西半部有零星短暫雨。
周六至下周一（7至9日）各地多雲到晴，午後有雷陣雨，清晨至上午中南部有局部短暫雨；下周二（10日）花東地區、恆春半島不定時有短暫陣雨，其他地區為午後雷陣雨。
溫度部分，張承傳指出，明天溫度回升，明天至下周三各地高溫均上看30度；至於是否有颱風生成？張承傳說，目前菲律賓東方海面為大低壓帶，有1至2個熱帶擾動發展，是否成形待周末再觀察。
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