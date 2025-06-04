快訊

78歲翁開貨車與機車側撞…女遭拖行十多公尺夾護欄亡 同事目睹瞬間

重大資安危機！老牌保險系統服務商驚傳駭客入侵 威脅公開所有檔案

曝沒個人公務車後「慘況」 監委田秋堇：這是大家希望的嗎？

OPENTIX年度數據公開 2024票房創18.4億新高

中央社／ 台北4日電

OPENTIX兩廳院文化生活今天公布2024年度數據報告，總票房達新台幣18.4億元、節目總數超過3千檔，雙雙創下歷年新高，顯示台灣表演藝術市場持續熱絡。

此次報告由國立陽明交通大學統計學研究所副教授高竹嵐領軍團隊執行分析。國家兩廳院藝術總監劉怡汝在記者會表示，透過長年公開數據，希望與各藝文場館、團隊及創作者攜手，讓表演藝術更被理解，也更被需要。

根據統計，2024年OPENTIX平台票房總額達18.4億元，其中表演藝術類佔18.2億元，非表演藝術類0.2億元，較2023年成長2.7億元、年增幅17%。成長主力為大型音樂劇、戲曲、馬戲、動漫與電影配樂音樂會等。

同時，節目供給趨勢出現變化，小型節目場次明顯增加，形式更加多樣化，觀演選擇也更多元。親子節目成長最為亮眼，顯示家庭客群的文化參與力逐年提升。文化幣效益也愈發明顯，去年16至22歲消費會員突破4萬人，年增幅達4成，且其中近半持續購票，顯示文化幣具培養觀眾黏著度的潛力。

2024年OPENTIX網站流量統計，熱門節目類型屢登瀏覽排行榜，節目類型包含國外音樂劇、流行音樂、以及深受年輕族群青睞的動漫與電影配樂音樂會。話題節目也屢創高流量紀錄，如躍演「勸世三姊妹」與「SC驚釀小酒館」返場演出，皆創下單日逾10萬瀏覽人次的佳績，顯示表演藝術作品已成為社群熱議焦點。

售票數據部分，去年平台共售出票210萬張，其中表演藝術類節目售出198萬張，較前一年增加10萬張、成長5%，創歷史新高；上架節目總數達3153檔、演出場次7570場，年增幅分別為7%與12%。

票價結構觀察，整體平均實售票價持續上升，尤以大型熱門節目漲幅最明顯。音樂劇票價中位數達新台幣1400元，年增7%；戲曲約為956元（+5%）、漫才／相聲／脫口秀約918元（+32%）、動漫與電影配樂音樂會約897元（+8%）。

研究團隊表示，即便部分熱門節目因製作成本提高而調漲票價，銷售仍穩健成長，顯示觀眾對特定類型節目的忠誠度與消費意願持續強勁。

音樂劇 票價

延伸閱讀

18禁音樂劇「WILD WILD」性感回歸！男生也可入場了

電影音樂會大爆發！從經典《鐵達尼號》到ACG《鬼滅之刃》《進擊的巨人》 盤點全台場次一次看

第7屆表演藝術金創獎公布複審名單 5組團隊9月試演角逐金獎

歌神張學友打造經典音樂劇！《雪狼湖》1997年開演寫下百場紀錄

相關新聞

明各地慎防雷雨！下周恐有熱帶擾動 是否成颱周末觀察

滯留鋒面影響，今天全台天氣不穩都有降雨，盡管晚間雨勢將趨緩，中央氣象署預報員張承傳表示，明天各地仍有短暫陣雨或雷雨，周五...

滯留鋒面影響8縣市豪、大雨特報 雨彈狂轟到明晨

中央氣象署今晚7時25分發布豪雨特報，降雨將持續到明天清晨，豪雨警戒區域為蘭嶼、綠島；大雨警戒區域包含南投縣、雲林縣、嘉...

食品業新規上路 民眾憂「檢舉王國」檢舉可抽成恐釀社會紛擾

衛福部食藥署今發布修正食品良好衛生規範準則並上路，適用對象由食品製造業擴及所有業者，並納入外送行業，規範小吃攤、餐廳從業...

蘇一峰爆料AZ疫苗血栓 政府救濟指認1例？羅一鈞澄清

新冠AZ疫苗我國僅認1例血栓？疾管署發言人羅一鈞指出，我國AZ疫苗自從提供到停止接種期間，總共有53例為接種AZ疫苗後，...

小心了！加油習慣做1事最高罰10萬 中油示警：還會多吸26倍有害氣體

許多車主在加油時習慣性地將油箱加滿，甚至在油槍跳停後還要求繼續加油，但這樣的做法不僅會讓自己吸入更多有害氣體，還可能面臨《空氣污染防制法》，最高10萬元的罰款風險。

接吻會傳染憂鬱？研究揭口腔細菌能「同步心理狀態」

接吻雖然能傳遞愛意，但也可能悄悄「傳染」情緒問題。伊朗一項最新研究發現，若伴侶其中一人長期處於憂鬱或焦慮狀態，就算另一方原本心理健康，半年內也可能出現類似症狀，而元兇就是口腔內的細菌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。