桃機展出第三航廈模型 供民眾比對預見完工面貌

桃園國際機場第三航廈工程如火如荼建設中，機場公司為了讓外界各了解工程細節，特別打造比例尺1：2000的第三航廈局部模型，並且在第二航廈南側五樓商場展出。透過模型剖面鉅細靡遺地呈現地下二樓到地上四樓的外觀特色、室內各樓層空間配置及進出道路等，旅客可以看著窗外第三航廈工地與模型比對。

機場公司表示，第三航廈建築設計由世界頂尖羅傑斯史達克哈伯建築師事務所（RSHP）合夥建築師安德魯．泰利（Andrew Tyley）主導，本次展出的模型為設計顧問所提交的細部設計成果實體剖模，採用3D列印技術及壓克力雷射切雕，歷時半年製作，成品底座長408公分、寬156.5公分，模型也成為第三航廈各項會議討論進行的輔助工具，協助工程團隊具象化整體構造與空間配置，提升溝通成效。

模型清楚展示建築宏偉氣象，透過剖面呈現，也能窺見室內配置與陳設，精確捕捉航廈細節，例如鋼骨構造及玻璃帷幕等建築結構，以及旅客動線上的色彩漸變元素，從報到大廳主色黃色、電梯主色橘色到空橋主色橘紅色，皆忠實呈現於實體模型中，讓觀賞者透過模型即可預見完工後的航廈面貌。

機場公司透露，第三航廈模型製作過程參考了建築師手稿、建築資訊（BIM）模型、設計圖說及真實施工材料等大量複雜設計資料，其中最具挑戰的部分，是與屋頂結構相連的雲頂天花，因無法與屋頂一起列印，須預先拆解成組件，噴漆完成後再與屋頂結構組合，十分考驗製作團隊的細心與專注。