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桃機展出第三航廈模型 供民眾比對預見完工面貌

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
第三航廈模型精確捕捉航廈細節，例如鋼骨構造和玻璃帷幕等建築結構，以及橘紅色空橋等色彩元素，透過模型即可預見完工後的航廈面貌。記者黃仲明／攝影
第三航廈模型精確捕捉航廈細節，例如鋼骨構造和玻璃帷幕等建築結構，以及橘紅色空橋等色彩元素，透過模型即可預見完工後的航廈面貌。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場第三航廈工程如火如荼建設中，機場公司為了讓外界各了解工程細節，特別打造比例尺1：2000的第三航廈局部模型，並且在第二航廈南側五樓商場展出。透過模型剖面鉅細靡遺地呈現地下二樓到地上四樓的外觀特色、室內各樓層空間配置及進出道路等，旅客可以看著窗外第三航廈工地與模型比對。

機場公司表示，第三航廈建築設計由世界頂尖羅傑斯史達克哈伯建築師事務所（RSHP）合夥建築師安德魯．泰利（Andrew Tyley）主導，本次展出的模型為設計顧問所提交的細部設計成果實體剖模，採用3D列印技術及壓克力雷射切雕，歷時半年製作，成品底座長408公分、寬156.5公分，模型也成為第三航廈各項會議討論進行的輔助工具，協助工程團隊具象化整體構造與空間配置，提升溝通成效。

模型清楚展示建築宏偉氣象，透過剖面呈現，也能窺見室內配置與陳設，精確捕捉航廈細節，例如鋼骨構造及玻璃帷幕等建築結構，以及旅客動線上的色彩漸變元素，從報到大廳主色黃色、電梯主色橘色到空橋主色橘紅色，皆忠實呈現於實體模型中，讓觀賞者透過模型即可預見完工後的航廈面貌。

機場公司透露，第三航廈模型製作過程參考了建築師手稿、建築資訊（BIM）模型、設計圖說及真實施工材料等大量複雜設計資料，其中最具挑戰的部分，是與屋頂結構相連的雲頂天花，因無法與屋頂一起列印，須預先拆解成組件，噴漆完成後再與屋頂結構組合，十分考驗製作團隊的細心與專注。

機場公司指出，目前三航廈象徵海鳥展翅飛翔的雙曲面屋頂已逐漸成型，北登機廊廳玻璃帷幕候機室與8座橘紅色空橋已陸續完工，北登機廊廳預計今年啟用。歡迎民眾前來桃園機場，欣賞全新展出的第三航廈建築模型，另在第二航廈北側五樓商場也有由15萬塊樂高積木所打造迷你桃園機場模型，歡迎大小朋友一同到機場看模型玩樂高。

桃園國際機場第三航廈工程正如火如荼進行中。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場第三航廈工程正如火如荼進行中。記者黃仲明／攝影
桃園機場展出比例尺1：2000的第三航廈局部模型，民眾可以站在模型前與窗外的第三航廈施工實況對照。記者黃仲明／攝影
桃園機場展出比例尺1：2000的第三航廈局部模型，民眾可以站在模型前與窗外的第三航廈施工實況對照。記者黃仲明／攝影
第三航廈模型最具挑戰的部分，是與屋頂結構相連的雲頂天花。記者黃仲明／攝影
第三航廈模型最具挑戰的部分，是與屋頂結構相連的雲頂天花。記者黃仲明／攝影

桃園機場 建築師

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