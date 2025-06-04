乳癌免疫療法納入健保 醫：術後才補效果打折扣

3大癌別免疫療法納入第一線給付，包含肺癌、大腸癌與乳癌。醫師表示，若病人在術後才補上免疫療法，效果恐打折扣，越早使用免疫療法效果越明顯，尤其術前納入治療規劃是關鍵。

衛生福利部中央健康保險署今年6月正式上路的癌症免疫檢查點抑制劑藥物給付政策，將ICI免疫檢查點抑制劑納入3種常見癌別的特定治療情境，包括不分PD-L1表現量、合併化療的轉移性非小細胞肺癌、高風險早期三陰性乳癌，及具dMMR/MSI-H特徵的轉移性大腸直腸癌第一線治療。

台灣乳房醫學會榮譽理事長、台北榮民總醫院副院長曾令民今天透過新聞稿指出，若病人在術後才補上免疫療法，效果可能會大打折扣，甚至可能完全看不到好處。因此臨床上共識也越來越明確，越早使用免疫療法，效果越明顯，尤其在手術前就納入治療規劃，是關鍵中的關鍵。

曾令民說，目前臨床上整理出3種常見情境，第1種是術前合併使用免疫療法與化療，效果最好；第2種是術前使用藥物治療，但術後發現腫瘤未完全清除，再補上免疫療法治療，仍有幫助；第3種是病人一開始就開刀，術後才使用免疫療法，療效幾乎等於沒有。

曾令民表示，要降低乳癌死亡率不只是篩檢的推廣，更仰賴完整治療策略的落實。這次健保將免疫療法納入高風險早期三陰性乳癌的第一線治療，不只是接軌國際，更讓病人有機會在正確的時機點，用上真正有效的療法，翻轉預後不佳的困境。

曾令民指出，根據美國1975年至2019年、逾8萬名乳癌病患大型資料分析，整體死亡率下降58%，其中25%來自篩檢、29%來自第4期藥物進展，另47%歸因於第1至第3期的治療進步。從國際上經驗來看，降低乳癌死亡率關鍵不只在早期診斷篩檢，更在於一開始就接受完整治療。