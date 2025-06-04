快訊

陸委會收鋁質炸彈恐嚇信 要求六四晚會立刻停止

F4合體開唱？周渝民：單純想賺錢不要找我

三峽車禍死亡駕駛「沒煞車痕跡」2因素 警認定有蓄意衝撞意圖

聽新聞
0:00 / 0:00

禁攤商找錢後碰食物恐惹民怨 食藥署：業者消費者雙贏

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今天公告修正「食品良好衛生規範準則」，要求攤商不可先碰錢再碰食物，違者開罰至少6萬，由於許多夜市攤商、早餐店是單人經營，引發部分攤商不滿。示意圖，本報資料照片。
衛福部食藥署今天公告修正「食品良好衛生規範準則」，要求攤商不可先碰錢再碰食物，違者開罰至少6萬，由於許多夜市攤商、早餐店是單人經營，引發部分攤商不滿。示意圖，本報資料照片。

衛福部食藥署今天公告修正「食品良好衛生規範準則」，要求攤商不可先碰錢再碰食物，違者開罰至少6萬，由於許多夜市攤商、早餐店是單人經營，引發部分攤商不滿。食藥署食品組長劉芳銘說明，該準則自去年1月18日預告至今，已與各食品業者公會溝通，且攤商業者只要不要直接碰觸消費者要吃下肚食材，以夾子夾取或配戴手套均可，相關規定立意良善，可保護消費者、業者雙方，形成雙贏局面。

「站在消費者立場，先碰觸髒東西再碰食物，相信無人能接受。」劉芳銘表示，準則中僅要求攤商不可先碰錢，又直接觸摸食材，攤商若擔心一人要調理食物，又要找錢忙不過來，未必需要一直洗手，可改以夾子夾取食材，或找完錢佩戴手套等，相信業者可想出許多配套措施，且「先摸錢再摸食物」，對業者形象不佳，也有損商譽，若不慎造成交叉汙染、食物中毒，業者還需負賠償責任。

劉芳銘強調，準則修訂希望保護消費者，同時保護業者，食藥署將持續宣導業者，落實食品安全，避免交叉汙染、食物中毒等情況，且依該準則罰則規定，並非第一次發現違規就開罰，而是先限期改善，若屆期未改，則由地方衛生局視違規情節、影響程度、業者規模等評估，以攤商為例，依法規規定，第一次開罰6萬元，第二次8萬元，依此類推，5次以上處16萬罰鍰。

準則中訂定罰則6萬至2億元，劉芳銘表示，高額罰鍰主要針對惡意不配合的大型業者，若食安事件影響規模廣泛，才會達到2億元罰鍰；準則修訂後，包括碰錢再碰食物等規定內容，將納入地方衛生局處例行查核項目，若稽查發現違規，除限期改善外，也會加以輔導，且除稽查發現以外，民眾若平時用餐發現違規情況，也可主動檢舉，視情況蒐證。

由於時值大罷免前後，外界研判，公布修法恐引發政治效應。對此，劉芳銘強調，條款中設有限期改善、輔導業者機制，「這對業者、消費者均有利」，且避免交叉汙染業者本就應該落實，本次透過修正準則，鼓勵業者落實食品安全最基本概念，即「不要碰完髒東西又碰食物」，相信業者了解詳情後，都能理解。

衛生局 消費者 攤商

延伸閱讀

食藥署新規嚴管食安！攤商不可找錢再碰食物 最高罰2億

診所也買不到！食藥署統計庫存 醫用快篩僅剩1萬多劑

小熊軟糖哈瑞寶傳摻入大麻 食藥署出手：即起禁止輸台

哈瑞寶小熊軟糖國外驗出含大麻 食藥署：國內未輸入

相關新聞

雨彈續炸中南部！通勤注意 8縣市豪、大雨特報恐下到晚上

中央氣象署下午16時20分針對中部及南部8縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到晚上。

蘇一峰爆料AZ疫苗血栓 政府救濟指認1例？羅一鈞澄清

新冠AZ疫苗我國僅認1例血栓？疾管署發言人羅一鈞指出，我國AZ疫苗自從提供到停止接種期間，總共有53例為接種AZ疫苗後，...

小心了！加油習慣做1事最高罰10萬 中油示警：還會多吸26倍有害氣體

許多車主在加油時習慣性地將油箱加滿，甚至在油槍跳停後還要求繼續加油，但這樣的做法不僅會讓自己吸入更多有害氣體，還可能面臨《空氣污染防制法》，最高10萬元的罰款風險。

接吻會傳染憂鬱？研究揭口腔細菌能「同步心理狀態」

接吻雖然能傳遞愛意，但也可能悄悄「傳染」情緒問題。伊朗一項最新研究發現，若伴侶其中一人長期處於憂鬱或焦慮狀態，就算另一方原本心理健康，半年內也可能出現類似症狀，而元兇就是口腔內的細菌。

節食減肥小心變憂鬱 新研究：嚴格熱量控制恐讓心情更低落

許多人為了減重採取嚴格飲食控制，不過這樣的熱量控制，其實很容易在放鬆後胖回來，造成「溜溜球式復胖」。近期專家發現，這樣的節食習慣，不只對減重沒有幫助，更可能影響情緒，導致出現憂鬱症症狀。

醫學中心門診營收占比偏高 健保署將估算盼降至50%以下

衛福部健保署今年推動個別醫院總額，除了台北區，其他五個分區先於第一季實施，營收報告出爐，健保點值均優於去年同期。健保署長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。