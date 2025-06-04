鋒面2天雨台南安南已逾200毫米 5日山區防大雨

交通部中央氣象署今天表示，這兩天滯留鋒影響，截至下午，台南市安南區累積雨量已逾200毫米；明天鋒面南移至巴士海峽，但午後熱對流影響，山區仍要注意局部大雨。

氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，今天受滯留鋒影響，主要降雨區域在中南部地區，截至下午5時，最大時雨量發生在下午2時至3時間，台南楠西區達60.5毫米，其次為南投在下午1時至2時間時雨量達56毫米。

根據氣象署網站，昨天及今天鋒面影響，自昨天至今天下午4時50分，累積雨量以台南安南區達206毫米最多，其他縣市部分，高雄市茄萣區173.5毫米，台東縣卑南鄉163毫米。

張承傳表示，今晚、明晨雨勢稍微緩和，明天鋒面移至巴士海峽，但午後熱力作用，新竹以南、各山區仍有短延時強陣雨，並有局部大雨發生。

張承傳說，6日水氣略多，南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為午後局部短暫雷陣雨；7日至9日各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨；10日轉偏東南風，花東易有短暫陣雨，其他地區為局部午後短暫雷陣雨。

氣溫方面，張承傳提到，明天開始回升，北部高溫約攝氏27至29度，中南部有機會超過30度；6日起各地偏暖，高溫約30至34度，悶熱天氣預估持續至下週。

張承傳指出，目前有模式模擬自菲律賓東方海面至南海這片大低壓帶中，可能會有熱帶擾動發展，但各國模式仍有分歧，可能週末才會比較明朗；目前資料顯示，未來一週暫時沒有其他鋒面系統影響台灣。